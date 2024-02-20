Λογαριασμός
Η Αγάπη αποχώρησε από το My Style Rocks - Ποια είναι η νικήτρια της εβδομάδας

Η Αγάπη αποφάσισε να πάει καλεσμένη στην εκδήλωση ««Vogue World» δεν κατάφερε όμως να εντυπωσιάσει ούτε τους κριτές, ούτε τις συμπαίκτρίες της

My Style Rocks

Από την αποχώρηση της Αγάπης στιγματίστηκε το gala του My Style Rocks με θέμα το «Κόκκινο Χαλί». Η παίκτρια που αποφάσισε να πάει καλεσμένη στην εκδήλωση ««Vogue World» δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει ούτε τους κριτές, ούτε τις συμπαίκτρίες της.

Ένα βήμα πριν απο την αποχώρηση έφτασε και η Φωτεινή, η οποία επέλεξε να πάει στα καλλιστεία ως πρώην εστεμμένη, φορώντας την τουαλέτα που είχε βάλει όταν είχε διαγωνιστεί και η ίδια το 2019 σε καλλιστεία.

Η σημερινή εμφάνιση της Μπι, ήταν και εκείνη που την έστεψε νικήτρια της εβδομάδας, μιας και έκλεψε την παράσταση ως παρευρισκόμενη στην πρεμιέρα της «Παναγίας των Παρισίων».

Η Σιμόν στο σημερινό Gala αποφάσισε να πάει σε εκδήλωση με θέμα το «Μάτια Ερμητικά Κλειστά».

Ενώ η Ανδριάνα ήταν  καλεσμένη στα πρώτα «Teen Choice Awards» της Ελλάδας.

Η Ζέτα Θεοδωροπούλου πήγε σε θεατρική παράσταση στο Brodway.

Δείτε την είσοδο των κριτών και της Κατερίνας Καραβάτου:

Και την είσοδο των κοριτσιών στο Gala:

Πηγή: skai.gr

