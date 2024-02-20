Η Αγάπη αποχώρησε από το My Style Rocks - Ποια είναι η νικήτρια της εβδομάδας

Από την αποχώρηση της Αγάπης στιγματίστηκε το gala του My Style Rocks με θέμα το «Κόκκινο Χαλί». Η παίκτρια που αποφάσισε να πάει καλεσμένη στην εκδήλωση ««Vogue World» δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει ούτε τους κριτές, ούτε τις συμπαίκτρίες της.

Ένα βήμα πριν απο την αποχώρηση έφτασε και η Φωτεινή, η οποία επέλεξε να πάει στα καλλιστεία ως πρώην εστεμμένη, φορώντας την τουαλέτα που είχε βάλει όταν είχε διαγωνιστεί και η ίδια το 2019 σε καλλιστεία.

Η σημερινή εμφάνιση της Μπι, ήταν και εκείνη που την έστεψε νικήτρια της εβδομάδας, μιας και έκλεψε την παράσταση ως παρευρισκόμενη στην πρεμιέρα της «Παναγίας των Παρισίων».

Η Σιμόν στο σημερινό Gala αποφάσισε να πάει σε εκδήλωση με θέμα το «Μάτια Ερμητικά Κλειστά».

Ενώ η Ανδριάνα ήταν καλεσμένη στα πρώτα «Teen Choice Awards» της Ελλάδας.

Η Ζέτα Θεοδωροπούλου πήγε σε θεατρική παράσταση στο Brodway.

Δείτε την είσοδο των κριτών και της Κατερίνας Καραβάτου:

Και την είσοδο των κοριτσιών στο Gala:

Πηγή: skai.gr

