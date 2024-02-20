Surivor 2024: Απόψε ολοκληρώνονται οι υποψηφιότητες - Δείτε το trailer

Παρά τις παροτρύνσεις της Κόκκινης ομάδας, οι Μπλε αποφάσισαν μετά την ήττα τους να βγάλουν υποψήφια μια γυναίκα, τη Μαριλίνα Βακονδίου.

Το αποψινό αγώνισμα ασυλίας αλλά και η ψηφοφορία που θα το ακολουθήσει θα ξεκαθαρίσει και το φύλο της αυριανής μονομαχίας.

Δείτε το trailer:

Ένας υδάτινος στίβος περιμένει απόψε τους Survivors και το αποτέλεσμα δείχνει τη δυναμική που έχει η κάθε ομάδα. Πόσο θα κρίνουν τα αποψινά ματσαρίσματα την ταυτότητα του/της MVP; Τι συζητήσεις και εσωτερικές διεργασίες θα γίνουν ανάμεσα στα μέλη της ηττημένης ομάδας;

Στο Συμβούλιο του νησιού μια ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού προκαλεί αναστάτωση…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.