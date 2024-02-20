Λογαριασμός
Surivor 2024: Απόψε ολοκληρώνονται οι υποψηφιότητες - Δείτε το trailer

Στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

κόκκινοι

Παρά τις παροτρύνσεις της Κόκκινης ομάδας, οι Μπλε αποφάσισαν μετά την ήττα τους να βγάλουν υποψήφια μια γυναίκα, τη Μαριλίνα Βακονδίου.

Το αποψινό αγώνισμα ασυλίας αλλά και η ψηφοφορία που θα το ακολουθήσει θα ξεκαθαρίσει και το φύλο της αυριανής μονομαχίας.

Δείτε το trailer:

Ένας υδάτινος στίβος περιμένει απόψε τους Survivors και το αποτέλεσμα δείχνει τη δυναμική που έχει η κάθε ομάδα. Πόσο θα κρίνουν τα αποψινά ματσαρίσματα την ταυτότητα του/της MVP; Τι συζητήσεις και εσωτερικές διεργασίες θα γίνουν ανάμεσα στα μέλη της ηττημένης ομάδας;

μπλε

Στο Συμβούλιο του νησιού μια ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού προκαλεί αναστάτωση…

