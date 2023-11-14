Prince: Στο «σφυρί» ρούχα και αντικείμενά του

Εμβληματικά ρούχα από την υπερπολυτελή γκαρνταρόμπα του Prince θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν οι θαυμαστές του μέσα από μία δημοπρασία του οίκου RR Auction of Boston.

Η συλλογή, που περιλαμβάνει περισσότερα από 200 κομμάτια συγκεντρώθηκαν από έναν Γάλλο συλλέκτη, ο οποίος αρχικά ήθελε να δημιουργήσει ένα μουσείο προς τιμήν του θρύλου της ποπ μουσικής αναφέρει ο οίκος δημοπρασιών. Ο συλλέκτης είχε απευθυνθεί σε συνεργάτες του για να συγκεντρώσει τα αγαπημένα του ρούχα και αντικείμενα πιστεύοντας ότι ο καλλιτέχνης που έφυγε από την ζωή το 2016, δεν ήταν μόνο ένας μουσικός βιρτουόζος αλλά και ένα fashion icon.

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της δημοπρασίας είναι το λευκό πουκάμισο με βολάν που φορούσε ο Prince κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του «Purple Rain» στα American Music Awards το 1985.

«Η δημοπρασία αποτυπώνει την πορεία του Prince στη μουσική και τη μόδα από την εποχή του "Purple Rain" μέχρι τον θάνατό του, αναφέρει ο Μπόμπι Λίβινγκστον (Bobby Livingston) του RR Auction.

Ανάμεσα σε αυτά που θα δημοπρατηθούν είναι ένα από τα ρούχα που φορούσε στην ταινία του 1986, «Under the Cherry Moon», στη οποία έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, ένα ζευγάρι μπλε μποτάκια από την περιοδεία «Act I Tour», μια ηλεκτρονική κιθάρα Cloud σε μπλε χρώμα και εντυπωσιακά κοσμήματα. Επίσης θα τεθούν πρωτότυπες φωτογραφίες, master tapes από επιτυχημένα άλμπουμ και επίσημα έγγραφα σχετικά με τις ταινίες και τα μουσικά του βίντεο.

Νωρίτερα φέτος, η πολιτεία της Μινεσότα, η πατρίδα του Prince, έδωσε το όνομά του σε ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου που περνάει από την έπαυλη του Paisley Park. Σύμφωνα με το AP το μελάνι με το οποίο ο κυβερνήτης υπέγραψε την απόφαση ήταν μοβ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

