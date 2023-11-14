Ο Μονομάχος: Μονομάχος έτοιμος για σπίτι - Δείτε το trailer

Αν και στο προηγούμενο παιχνίδι πιάστηκε σχεδόν... απροετοίμαστος, ο Γιάννης Ορφανίδης στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και παραμένει αλώβητος στην αρένα του Μονομάχου. Έχει συγκεντρώσει 5.330 ευρώ και του απομένουν 48 ακόμα αντίπαλοι προς... εξόντωση.

Δείτε το trailer:

Ο ξενοδοχοϋπάλληλος δηλώνει στον Χρήστο Φερεντίνο πως αν κερδίσει λίγα χρήματα θα κάνει ένα ταξίδι και αν κερδίσει πολλά, θα αγοράσει το δικό του σπίτι. Γρήγορα λοιπόν, μένει χωρίς βοήθειες και καταλήγει μόνος του, εναντίον δύο αντιπάλων. Ποια από τις δύο πλευρές θα υπερισχύσει;

Ο Ειρηναίος Μουτσογκλάβας που κάθεται στη θέση 4, είναι ο τυχερός που κληρώνεται για να διεκδικήσει μέχρι και 100.000 ευρώ.

Ο μεταλλειολόγος μηχανικός γεννήθηκε στο Μπεράτ της Αλβανίας και αν κερδίσει θέλει να κάνει ένα μεταπτυχιακό στον τομέα του. Μάλιστα, απαντάει χωρίς δυσκολία στις πρώτες ερωτήσεις…

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

#monomaxos

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.