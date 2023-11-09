Closer, του Πάτρικ Μάρμπερ στο Θέατρο Χώρα

Το «Closer» του Πάτρικ Μάρμπερ παρουσιάζεται, στο Θέατρο Χώρα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη – Μπογδάνου. Η Άννα, ο Λάρι, ο Νταν και η Άλις δείχνουν ανοιχτοί να έρθουν κοντά, πλησιάζοντας ο ένας τον άλλον ασφυκτικά, αχόρταγα, χωρίς καμία αναστολή. Μοιραία, μέσω του πλησιάσματος της σάρκας, θα εκφραστεί και το αιώνιο παράδοξο του έρωτα: όσο πιο κοντά θα πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, τόσο πιο έντονα θα βιώνουν τις παγίδες, τα ρίσκα, τα συναισθηματικά κενά, τα αδιέξοδα, τις ματαιώσεις και το βαθύ ανικανοποίητο του μαζί.

Παίζουν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Ναταλία Σουίφτ, Σπύρος Σταμούλης

Παραστάσεις: Από 4 Νοεμβρίου 2023. Κάθε Τετάρτη στις 20:00 και Πέμπτη στις 21:00, Σάββατο και Κυριακή στις 18:00

Εισιτήρια: Τετάρτη και Πέμπτη: Γενική είσοδος 18€, Μειωμένο (Άνεργοι, Φοιτητές, ΑΜΕΑ, άνω των 65) 15€ και Σάββατο και Κυριακή: Γενική είσοδος 20€, Μειωμένο (Άνεργοι, Φοιτητές, ΑΜΕΑ, άνω των 65) 17€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Χώρα, Αμοργού 20, Αθήνα. Τηλ: 21 0867 3945

Ευαγγελισμός, το μιούζικαλ: Η μουσική παράσταση του Άγγελου Τριανταφύλλου στο Εθνικό

Ο «Ευαγγελισμός, το μιούζικαλ» είναι μια παράσταση για τον χρόνο και την αγάπη. Ο Άγγελος Τριανταφύλλου σε συνεργασία με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο και με αφετηρία το λιμπρέττο του Γιάννη Αστερή δημιουργούν ένα σουρεαλιστικό ανοίκειο σύμπαν φτιαγμένο με υλικά φθαρτά. Οι «κάτοικοι» ενός νοσοκομείου, γιατροί, νοσηλευτές, ασθενείς και συνοδοί, τραγουδούν για όσους έχουν ήδη φύγει, αλλά και για όσους επιθυμούν να αποχαιρετήσουν. Στο Θέατρο Rex – Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη».

Παίζουν: Λητώ Αμπατζή, Χάρης Ανδριανός, Μαρία Γεωργιάδου, Γιώργος Γκιόκας, Γιώργος Γλάστρας, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Ερατώ Καραθανάση, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Ελένη Κοκκίδου, Μάριος Κρητικόπουλος, Χρήστος Λούλης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Λυγερή Μητροπούλου, Θεοδώρα Μπάκα, Βασίλης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Παπουτσάκη, Έλλη Πασπαλά, Φοίβος Ριμένας, Γιάννης Σαμψαλάκης | Guests: Νατάσσα Μποφίλιου, Μάρθα Φριντζήλα.

Παραστάσεις: Από 8 Νοεμβρίου 2023. Τετάρτη στις 19:00, Πέμπτη, Παρασκευή στις 20:30, Σάββατο στις 17:30 και 20:30 Κυριακή στις 19:00

Εισιτήρια: 5€-25€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Εθνικό Θέατρο – Rex Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη», Πανεπιστημίου 48, Αθήνα. Ταμεία Εισιτηρίων: 210 3301881 – 210 3305074

Η Νεφέλη Φασούλη στον Σταυρό του Νότου Club

Η Νεφέλη Φασούλη, παρέα με 5 τολμηρούς εξερευνητές, ξεκινούν μια μουσική περιπέτεια που όμοια της δεν έχουμε ξαναδεί τις Πέμπτες 26 Οκτωβρίου, 9 & 23 Νοεμβρίου στον Σταυρό του Νότου Club. Βασικός στόχος να ανακαλύψουν εάν υπάρχει ζωή και μουσική σε άλλους πλανήτες… Μαζί τους κουβαλάνε αγαπημένα τραγούδια από τον δίσκο της «Ο κόσμος σου», γνωστά λαϊκά και πολλά άλλα. Αναχωρώντας από τη γη θα επιχειρήσουν να εισέλθουν στο αχανές διάστημα και να συνδυάσουν μουσικές φαινομενικά ασυνδύαστες, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό σύμπαν.

Πέμπτη 26/10, 9/11, 23/11, 21:30

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 12€. Προπώληση: more.com.

Σταυρός του Νότου Club, Φραντζή και Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος. Τηλέφωνο: 21 0922 6975

Nostos: Μια έκθεση για την επιστροφή στην πατρίδα εμπνευσμένη από την «Οδύσσεια» στην Γκαλερί Gagosian

Η Gagosian παρουσιάζει την έκθεση «Nostos», με έργα της Hilary Pecis και της Lily Stockman, που ανοίγει τις πύλες της στην γκαλερί της Αθήνας στις 9 Νοεμβρίου 2023. Πηγή έμπνευσης για τη Nostos αποτέλεσε σε ένα βαθμό η μετάφραση της «Οδύσσειας» σε ιαμβικό πεντάμετρο από την Emily Wilson το 2018, που αποκαθιστά την αρχική ζωντάνια του έπους επιβάλλοντας ταυτόχρονα μια νέα μετρική προσέγγιση στον στίχο. Η έκθεση αποτελεί εν πολλοίς διαλογισμό πάνω στο τι σημαίνει επιστροφή στην πατρίδα, και ενώ η Pecis απεικονίζει τον χώρο που συγκροτεί την πατρίδα στην υλικότητά του, η Stockman προσεγγίζει το θέμα πιο αφαιρετικά, επιστρέφοντας στον χώρο όπου γεννήθηκε η λαμπρή αυτή ιστορία που φλόγιζε την φαντασία της.

Διάρκεια Έκθεσης: 9 Νοεμβρίου–27 Ιανουαρίου 2023 | Εγκαίνια: Πέμπτη 9 Νοεμβρίου, 6–9μμ

Ωράριο: Τρίτη/Τετάρτη/Παρασκευή/Σάββατο: 11–7, Πέμπτη: 11–8

Gallery Gagosian, Αναπήρων Πολέμου 22, Αθήνα. Τηλ: +30 210 36 40 215. Ε: athens@gagosian.com | https://gagosian.com

