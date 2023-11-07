Ο Σεργκέι είναι και πολύ βλάκας: Η Ταμίλλα Κουλίεβα «ανεβάζει» τη μαύρη κωμωδία του Dimitri Danilov στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η Ταμίλλα Κουλίεβα έρχεται το φθινόπωρο στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και σκηνοθετεί τη μαύρη κωμωδία του Dimitri Danilov, «Ο Σεργκέι είναι και πολύ βλάκας». «Θα είμαστε στο σπίτι σας στη διάρκεια μίας ώρας». Ένας νεαρός προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών λαμβάνει ξαφνικά ένα δέμα και η ζωή του μετατρέπεται σε μαύρη κωμωδία. Το δέμα το φέρνουν τρεις courier και όχι ένας. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο οι courier δεν παραδίδουν αμέσως το δέμα. Παραμένουν στο σπίτι του Σεργκέι, συζητάνε άσχετα πράγματα και στο ερώτημα πότε επιτέλους θα φύγουν και να τον αφήσουν στην ησυχία, η απάντηση είναι: «Αφού σας είπαμε, όταν σας πήραμε τηλέφωνο, ότι θα είμαστε στο σπίτι σας στην διάρκεια μιας ώρας. Και τώρα πρέπει να μείνουμε μαζί σας μια ώρα».

Παίζουν: Παναγιώτης Μπουγιούρης, Σαμουήλ Ακίνολα, Πάνος Ζυγούρος, Αλίκη Κακολύρη, Γρηγόρης Καραντινάκης

Παραστάσεις: Από 7 Νοεμβρίου 2023. Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Εισιτήρια: Κέντρο: 25€ (20€ μειωμένο*). Πλαϊνά: 20€ (15€ μειωμένο*). Προπώληση: ticketservices.gr

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, (ύψος Χαμοστέρνας), Ταύρος. Τηλέφωνο: 210 341 8550

Alekos Vretos Quartet στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Αιώνιος λάτρης της περιπλάνησης, ο πολυτάλαντος σολίστ στο ούτι, πιανίστας και συνθέτης Αλέκος Βρέτος αντλεί την έμπνευσή του από τη σπουδαία παράδοση της Μεσογείου. Ήχοι της Ανατολής και της Δύσης, γνώριμοι αλλά και άγνωστοι, ανακαλύπτονται εκ νέου μέσα από το πρίσμα της τζαζ, δημιουργώντας ένα μοναδικό ιδίωμα. Ο Αλέκος Βρέτος, έχοντας στο πλάι του σπουδαίους συνεργάτες, όπως τον Γιάννη Δίσκο, τον Δημήτρη Βερδίνογλου και τον Ντίνο Μάνο, παρουσιάζει παλαιότερες και καινούργες συνθέσεις του και κομμάτια από το αραβικό, αρμένικο και τουρκικό ρεπερτόριο, σε ένα ακόμα μουσικό ταξίδι εξερεύνησης και απόλαυσης.

Τρίτη 7/11, 20:30

Εισιτήρια: 8€-18€. Προπώληση: megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη Αθήνα. Εισιτήρια: 210 7282333

Εσωτερικός Θρίαμβος: Έκθεση της Έπης Νικολακοπούλου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η γνωστή εικαστικός Έπη Νικολακοπούλου παρουσιάζει, από τις 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2023, την ατομική έκθεσή της, «Εσωτερικός Θρίαμβος», στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Η εικαστικός Έπη Νικολακοπούλου σημειώνει: «Κάποια πολύ κοντά με σήμερα ημέρα, αισθάνθηκα την ανάγκη να «παρακολουθήσω» τον δρόμο που οι χιλιάδες σκέψεις προκαλούν στον εγκέφαλό μου και τις επιπτώσεις που δημιουργούν, την Εσωστρέφεια & την Εξωστρέφεια. Αναμφισβήτητα, όταν ζωγραφίζω αποστασιοποιούμαι και ακολουθώ εσωτερικούς δρόμους, δυσνόητους ακόμη και σε εμένα την ίδια. Ως άνθρωπος είμαι μοναχικός, όπως άλλωστε οι περισσότεροι καλλιτέχνες, αλλά με τον τρόπο μου, αγαπώ πολύ τη ζωή και όσα πιστεύω ότι έχει να μου προσφέρει. Το φως, το χρώμα και το σχήμα αλλά και η έλλειψή τους, είναι μια συναρπαστική εμπειρία».

Διάρκεια Έκθεσης:7 – 30 Νοεμβρίου 2023 | Εγκαίνια: Τρίτη, 7 Νοεμβρίου / 7μ.μ.

Ωράριο: Δευτέρα εώς Κυριακή: 6 – 10 μ.μ.

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: Πειραιώς 206, (ύψος Χαμοστέρνας), Ταύρος. Τηλ: 2103418550

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.