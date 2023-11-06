My Style Rocks: Η Απολλεών νικήτρια – Επιστροφή πρώην παικτριών στο Gala (βίντεο)

Την υψηλότερη βαθμολογία, μία μέρα πριν το Gala του My Style Rocks συγκέντρωσε η Απολλεών και αναδείχθηκε νικήτρια.

Εκπλήξεις και επιστροφές στο Gala το οποίο είναι αφιερωμένο στη Disco.

Η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε πως 9 παίκτριες του προηγούμενου κύκλου επιστρέφουν στο Gala.

Πριν από τις ανακοινώσεις αυτές όμως, το επεισόδιο άρχισε με απούσα τη Χριστίνα μετά το ξέσπασμά της και το φιλί που έδωσε η Αμάντα στη Γεωργία.

Από την αρχή, υπήρξε ένταση, με τη Διονυσία να ‘’δικάζει’’ τη Μορτασία και τον Στέλιο Κουδουνάρη να εξηγεί στη Μορτασία πως με το attitude που έχει στο επεισόδιο δεν θα πάει πουθενά.



Αρνητική ήταν η κριτική της Αμάντας και της Χριστιάννας για την εμφάνιση της Βασιλειάννας, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της παίκτριας. «Δε βλέπω ένα look που να έχει σωστό styling». «Βάλε γυαλιά…», της απάντησε η Βασιλειάννα.

Στη συνέχεια, η Γεωργία ξέσπασε σε κλάματα μετά τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε από τις συμπαίκτριές της. «Έχω και εγώ τα όριά μου. Δεν μπορώ άλλο. Μην με ενοχλείτε». Η Κατερίνα Καραβάτου προσπάθησε να την ηρεμήσει.

Ευθεία «επίθεση» εξαπέλυσε η Αμάντα στην Ελεάνα: «Έχεις πρόβλημα». «Πρόσεχε με τις εκφράσεις», τόνισε η Ελεάνα μετά την «επίθεση» που δέχτηκε από την παίκτρια.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης «δίκασε» τη Χριστιάννα για τη φούστα που επέλεξε να φορέσει: «είναι σαν να είναι ζώνη». Ενώ ανάλογα σχόλια δέχτηκε και από την Αμάντα.





Πηγή: skai.gr

