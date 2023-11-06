Λογαριασμός
Danny DeVito για Arnold Schwarzenegger: Χάσαμε το «Twins 2», επειδή έγινε κυβερνήτης

Αυτή τη στιγμή, ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ με το έργο «I Need That» μαζί με την κόρη του Λούσι, η οποία του μοιάζει πάρα πολύ

Ο Danny DeVito

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο GQ, ο πολυβραβευμένος Αμερικανός ηθοποιός, Ντάνι Ντε Βίτο, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον συμπρωταγωνιστή του στην κωμωδία του 1988 «Twins», Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Αποκάλυψε μάλιστα ότι θέλουν να συνεργαστούν ξανά αλλά σε ένα νέο πρότζεκτ.

«Χάσαμε το "Twins 2", επειδή έγινε κυβερνήτης - και θα έπρεπε να το είχε κάνει αντί να γίνει κυβερνήτης-» αστειεύτηκε ο Ντε Βίτο. «Τώρα έχουμε ένα μικρό πρότζεκτ για το οποίο συζητάμε».

Σημειώνεται ότι ο Σβαρτσενέγκερ υπήρξε για οκτώ χρόνια κυβερνήτης της Καλιφόρνια από το 2003 έως το 2011. Όταν ρωτήθηκε ο ηθοποιός και παραγωγός αν το «Twins» σχετίζεται με τη νέα παραγωγή εκείνος αρνήθηκε. «Όχι, πρόκειται για κάτι μεταξύ δύο φίλων, γιατί περνάμε καλά μαζί. Συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον με πολλούς τρόπους. Εγώ είμαι πολύ πιο δυνατός από εκείνον».

Σημειώνεται ότι οι δύο ηθοποιοί έχουν παραμείνει φίλοι από τότε που πρωταγωνίστησαν μαζί στο «Twins» και υποδύθηκαν τους απίθανους δίδυμους αδελφούς.

Στη συνέντευξη μοιράστηκε επίσης ότι σχεδιάζει μαζί με τον Μπίλυ Κρίσταλ το σίκουελ του «Throw Momma From the Train», το οποίο ονομάζεται προσωρινά «Throw Papa From the Train», επιστρέφοντας στους ρόλους τους ως Λάρι Ντόνερ και Όουεν Λιφτ. Η κωμωδία του 1987 σηματοδότησε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ντε Βίτο. Η νέα παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2024.

