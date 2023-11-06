Οι Πανθέοι: Η Σεβαστή πιάνει επ' αυτοφώρω την Μάρμω μαζί με τον Κίτσο - Δείτε το sneak preview

Πληγές που δεν κλείνουν, οικογενειακές σχέσεις που κλονίζονται συθέμελα, και λάθη του παρελθόντος που πρέπει να διορθωθούν στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η Σεβαστή, αφού βλέπει τον Κίτσο στην Κόρινθο, αρχίζει να υποπτεύεται πως και η Μάρμω είναι ενήμερη για την παρουσία του. Κι όσο εκείνη προσπαθεί να ξεφύγει από το βλέμμα της Σεβαστής για να ξεκλέψει μερικές στιγμές μαζί του άλλο τόσο φουντώνουν και οι υποψίες της Σεβαστής. Και δεν αργούν να επιβεβαιωθούν…

Ο Ανδρέας, στο μεταξύ, προσπαθεί να αποτρέψει τον Μεταξά να απομακρύνει τη Σοφία απ’ τα Γιάννενα, καθώς η εκτίμησή του για εκείνη, είναι μεγάλη. Βέβαια, οι φήμες που φτάνουν στα αυτιά της Σοφίας για υπουργοποίηση του Ανδρέα, φέρνει τους δύο τους σε έντονη αντιπαράθεση…

Η Χρυσοστόμη, στην προσπάθειά της να συμφιλιωθεί με τη Μιρέλλα, της ζητά συγγνώμη και της εγγυάται πως θα στηρίξει τα σχέδιά της με τον Ισίδωρο. Ένα όραμα ωστόσο από το παρελθόν, προειδοποιεί τη Μιρέλλα πως οι προθέσεις της Χρυσοστόμης ίσως να μην είναι και τόσο αγαθές…

Η εγκυμοσύνη της Θάλειας επιβεβαιώνεται με τη Μερόπη να προτείνει μία αποδεκτή λύση για να το αντιμετωπίσουν αλλά η Θάλεια αρνείται επίμονα. Ο Στάθης καλείται να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Η Βέτα, έκπληκτη με όσα έχει ανακαλύψει, μιλάει ευθέως στη Λιάνα και της ζητά να διακόψει αμέσως τη σχέση της με τον Θωμά. Η σύγκρουσή τους είναι μεγάλη και η Λιάνα παίρνει μία απόφαση που θα κλονίσει ακόμη περισσότερο την οικογένειά τους…

Ποιες θα είναι οι κινήσεις της Σεβαστής, αφού ανακαλύψει την ερωτική φωλιά του Κίτσου και της Μάρμως;

Τι ανακάλυψε η Μιρέλλα για το παρελθόν των Πανθέων που την κάνει να υποπτεύεται τις προθέσεις της Χρυσοστόμης;

Τι θα κάνει η οικογένεια Μονογιού για να αντιμετωπίσει την εγκυμοσύνη της Θάλειας;

