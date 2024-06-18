Χωρίς συμφωνία για τα αξιώματα στην ΕΕ έληξε η άτυπη σύνοδος των ηγετών

«Δεν υπάρχει συμφωνία σε αυτό το στάδιο» για τα πρόσωπα τα οποία θα αναλάβουν τα κορυφαία αξιώματα της ΕΕ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών.

Ο Σαρλ Μισέλ τόνισε πάντως ότι έγινε καλή πρώτη συζήτηση που κινήθηκε, όπως έκρινε, προς τη «σωστή κατεύθυνση».

Εξήγησε ότι τα πολιτικά κόμματα έκαναν τις προτάσεις τους και «θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες να εργαστούμε περαιτέρω για να προετοιμάσουμε την τελική απόφαση». Υπενθύμισε ακόμη ότι εξαρχής δεν αναμενόταν να ληφθεί τελική απόφαση στο χθεσινό άτυπο δείπνο των Ευρωπαίων ηγετών, αλλά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα συγκληθεί σε δέκα ημέρες, την 27η και την 28η Ιουνίου στις Βρυξέλλες.

Ερωτηθείς αν αισιοδοξεί πως θα υπάρξει συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη του μήνα, ο Σαρλ Μισέλ απάντησε πως είναι «καθήκον μας να έχουμε λάβει απόφαση ως το τέλος Ιουνίου».

Ο κ. Μισέλ πρόσθεσε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει επίσης αποφάσεις για τις κατευθύνσεις του επόμενου νομοθετικού κύκλου, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όπως και για τη στρατηγική ατζέντα της επόμενης πενταετίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έκαναν χθες την πρώτη αποτίμηση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών και συζήτησαν για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τα κορυφαία πόστα στην ΕΕ (πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την κοινή εξωτερική πολιτική).

Πηγή: skai.gr

