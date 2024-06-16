Σε τεντωμένο σχοινί κινούνται οι ισορροπίες στο ΠΑΣΟΚ, ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου, με νέες αντιδράσεις στελεχών που ζητούν εκλογές για την ανάδειξη νέας ηγεσίας του κόμματος. Στον ΣΥΡΙΖΑ, φωτιά έχει πάρει το παρασκήνιο για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς.



Η αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται. Μετά την παρέμβαση του Χάρη Δούκα που ζήτησε άμεση προσφυγή στις κάλπες, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για εσωστρέφεια που πληγώνει την παράταξη.

«Το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ για να μπορέσει να ανταποκριθεί στον ιστορικό του ρόλο, χρειάζεται πρώτα το ίδιο να ανασυνταχθεί. Να μην ανοίξει ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Για να τα καταφέρουμε, χρειάζεται ένα συμμετοχικό σοκ. Η μόνη αποτελεσματική διέξοδος είναι να δώσουμε το λόγο στη βάση, αλλιώς η κρίση θα βαθαίνει και θα πολλαπλασιάζεται. Αφετηρία της επανεκκίνησής μας πρέπει να είναι η άμεση, μαζική προσφυγή στον κόσμο μας» σημειώνει στην Καθημερινή ο Χάρης Δούκας.

«Εκλέχτηκε και τον επέλεξαν οι Αθηναίοι για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Έχει ακόμα 4,5 χρόνια θητεία και νομίζω ότι προτιμητέο θα ήταν ή σκόπιμο να επικεντρωθεί στα προβλήματα που έχουν οι πολίτες. Από κει και πέρα ο καθένας φυσικά κρίνεται για τις πράξεις του και τα λόγια του» απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Θανάσης Γλαβίνας μιλώντας στο OPEN.

Ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ η κάθε πλευρά διαμορφώνει τη στρατηγική της.

«Η γνώμη μου, που έχω πει και στον πρόεδρό μου, πρέπει απενεχοποιημένα και αποδραματοποιημένα να συζητήσουμε για τα θέματα που απασχολούν το κάθε στέλεχος στα αρμόδια όργανα» σχολίασε στον ΣΚΑΪ η γραμματέας του κόμματος Ευαγγελία Λιακούλη.

«Απαραίτητο να υπάρξει νέο πρότυπο πολιτικής ηγεσίας που δεν θα κάνει τις δευτερεύουσες αντιθέσεις κυρίαρχες» σημείωσε στον σταθμό μας και η Βάσια Αναστασίου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια ώρα, μονοπωλεί την επικαιρότητα και η συζήτηση για την ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς, με την Κουμουνδούρου να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ χωρίς να σχολιάζει. Η πρόταση ωστόσο του Στέφανου Κασσελάκη για συνεργασία των κοινοβουλευτικών ομάδων παραμένει στο τραπέζι, με τον Διονύση Τεμπονέρα να επιμένει για δημιουργία συντονιστικού κέντρου των προοδευτικών δυνάμεων.

«Αν η συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο προχωρήσει που έχουμε απευθύνει σε ΠΑΣΟΚ και Πλεύση και επεκταθεί σε εκλογές σε σωματεία αυτά μπορούν να είναι πρόκρινα και εφόσον ευοδωθεί» τόνισε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Βούλα Κεχαγιά.

«Χωρίς τα κόμματα αυτά να χάνουν την αυτονομία και την αυτοτέλεια τους να υπάρξει ένα πεδίο διαλόγου που θα καταλήξει μετά από αρκετό διάστημα σε μια προγραμματική συμφωνία» σημείωσε το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Διονύσης Τεμπονέρας.

Τα φωτά αναμένεται να στραφούν στην αυριανή (Δευτέρα) εκδήλωση του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό να ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του site και να στέλνει το μήνυμά του:

«Δεν πρέπει και δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς. Οφείλουμε να δώσουμε χώρο στη σκέψη, τον προβληματισμό, το διάλογο που αμφισβητεί τα στερεότυπα και αναζητά το νέο».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.