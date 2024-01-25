Survivor 2024: Τέλος το ταξίδι για την Κρίστη Καθαργιά

Μόλις 3 εβδομάδες κράτησε για την Κρίστη Καθαργιά η εμπειρία του Survivor.

Η παίκτρια βρέθηκε αντιμέτωπη με Δώρα, Όλγα και Χρύσα, και ήταν εκείνη που τελικά αποχώρησε από τον Άγιο Δομίνικο.

Μεγάλη ήταν η συγκίνηση της Ασημίνας που όπως είπε θεώρησε τον εαυτό της υπαίτιο για την αποχώρηση της φίλης της, μιας και την ψήφισε και εκείνη.

Η αλήθεια είναι ότι και η ίδια η Κρίστη τις προηγούμενες μέρες είχε τοποθετηθεί πάνω στο γεγονός ότι η φίλη της την ψήφισε. Πιθανότατα για την Ασημίνα επικράτησε η φιλία της με τον Αλέξη Παππά, και ο κοινός τους δρόμος στο παιχνίδι.

<br>

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.