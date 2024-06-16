Σκληρή ήταν η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στο κοινό ανακοινωθέν της διάσκεψης για την Ειρήνη στην Ελβετία, με τον Ρώσο επικεφαλής της επιτροπής ασφαλείας της ρωσικής Δούμας Βασίλι Πισκάρεφ να αναφέρει ότι συζητήθηκε «φόρμουλα για τη συνέχιση του Πολέμου», αποκαλύπτοντας τις ρωσικές προθέσεις.



Η διάσκεψη στην Ελβετία για την ειρήνη στην Ουκρανία ολοκληρώθηκε νωρίς, κάτω από «ναζιστικά συνθήματα» κατά τη λήψη μιας ομαδικής φωτογράφησης, δήλωσε ο Βασίλι Πισκάρεφ.

«Η διάσκεψη για τη ‘’φόρμουλα ειρήνης’’ στην Ελβετία, στην πραγματικότητα, τελείωσε νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, εν μέσω ναζιστικών συνθημάτων ενώ φωτογραφίζονταν (οι ηγέτες)», έγραψε στο κανάλι του στο Telegram ο Ρώσος βουλευτής.

Αναλυτικά τι αναφέρει το ανακοινωθέν της Διάσκεψης



Σύμφωνα με τον Πισκάρεφ, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση «αρνήθηκαν εξαρχής να συζητήσουν την ειρηνευτική πρωτοβουλία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ακυρώνοντας εντελώς το δηλωμένο νόημα της παραμονής τους στην Ελβετία».



«Ωστόσο, η τελεσιγραφική φύση του ανακοινωθέντος, η οποία επίσης δεν υπογράφηκε από όλους τους συμμετέχοντες, μιλάει από μόνη της - αυτή δεν είναι μια ‘’φόρμουλα ειρήνης’’, αλλά μια φόρμουλα για τη συνέχιση του πολέμου. Γι' αυτό ακριβώς οι κυνικά χαμογελαστοί κύριοι συγκεντρώθηκαν στους πρόποδες των Άλπεων» υποστήριξε ο Ρώσος βουλευτής.





Νωρίτερα, αναφέρθηκε ότι ορισμένοι αρχηγοί αντιπροσωπειών στη σύσκεψη κορυφής της ειρήνης για την Ουκρανία, ενώ έβγαζαν φωτογραφίες, φώναξαν ένα σύνθημα που εξυμνούσε την Ουκρανία, το οποίο το ρωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προσθέσει στη λίστα «των ναζιστικών συνθημάτων» τον Ιανουάριο του 2024. Πρόκειται για αναφορές χρησιμοποιούνταν συχνά από τους υποστηρικτές του Στεπάν Μπαντέρα (οι Ουκρανοί τον θεωρούν πατριώτη οι Ρώσοι ναζιστή) κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και σύμφωνα με το Κρεμλίνο ειπώθηκαν από τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.



Ρωσικά ΜΜΕ σημειώνουν ότι το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου στην Ελβετία υποστηρίχθηκε από 80 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ουγγαρία, η Τουρκία και η Σερβία. 11 κράτη δεν το υπέγραψαν, μεταξύ των οποίων η Αρμενία, η Βραζιλία, η Σλοβακία, η Σαουδική Αραβία, η Ταϊλάνδη, το Μεξικό, η Ινδία και η Νότια Αφρική. Στη σύνοδο δεν μετέσχε η Κίνα.

"Θα βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για μία διαρκή και δίκαιη ειρήνη"

Στην ολομέλεια της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ουκρανία, τοποθετήθηκε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώπιον των παγκόσμιων ηγετών και αξιωματούχων που λαμβάνουν μέρος.

«Είμαστε όλοι εδώ για να καταδείξουμε τη δέσμευσή μας στο διεθνές δίκαιο και να διατρανώσουμε τη σημασία της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Να θυμίσουμε σε όλους ότι πρέπει να τηρείται το διεθνές δίκαιο, ότι οι χώρες και οι λαοί έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τις κυβερνήσεις τους και να καθορίζουν το μέλλον τους.

Και βεβαίως η πυρηνική ασφάλεια δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο ούτε και η επισιτιστική ασφάλεια. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η ειρήνη δεν μπορεί να αποτελέσει το αποτέλεσμα μιας συνθηκολόγησης και γι αυτό θα βοηθήσουμε την Ουκρανία με όλες μας τις δυνάμεις να φτάσει σε μία διαρκή και δίκαιη ειρήνη μέσω σωστών διαπραγματεύσεων» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης .

Αργότερα ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει και παρέμβαση στην ομάδα εργασίας για τη θεματική της επισιτιστικής ασφάλειας.

Η "πρόταση" Πούτιν για την ειρήνη

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία θα σταματήσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και θα ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες εάν η Ουκρανία εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της στο ΝΑΤΟ και αποσύρει τις δυνάμεις της από τέσσερις ουκρανικές περιοχές που διεκδικεί η Μόσχα.

Την παραμονή μιας ειρηνευτικής διάσκεψης στην Ελβετία, στην οποία δεν έχει προσκληθεί η Ρωσία, ο Πούτιν έθεσε μια σειρά από όρους εντελώς αντίθετους με τους όρους που απαιτεί η Ουκρανία.

«Οι συνθήκες είναι πολύ απλές», είπε ο Πούτιν, αναφέροντας αυτές ως την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από ολόκληρη την επικράτεια των περιοχών Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

«Μόλις δηλώσουν στο Κίεβο ότι είναι έτοιμοι για μια τέτοια απόφαση και ξεκινήσουν μια πραγματική απόσυρση στρατευμάτων από αυτές τις περιοχές, και επίσης ανακοινώσουν επίσημα την εγκατάλειψη των σχεδίων τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ - από την πλευρά μας, αμέσως, κυριολεκτικά ταυτόχρονα στο λεπτό, θα ακολουθήσει εντολή για παύση του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων», είπε.

«Επαναλαμβάνω, θα το κάνουμε αμέσως. Φυσικά, θα εγγυηθούμε ταυτόχρονα την απρόσκοπη και ασφαλή αποχώρηση των ουκρανικών μονάδων και σχηματισμών».

