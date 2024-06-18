Το πλοίο-ασθενοφόρο Ocean Viking διασώζει 54 ανθρώπους ανοικτά της Λιβύης

Το Ocean Viking, πλοίο-ασθενοφόρο της SOS Méditerranée, διέσωσε 54 ανθρώπους, ανάμεσά τους «28 ασυνόδευτους ανηλίκους», χθες Δευτέρα το πρωί κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης ανοικτά της Λιβύης, ανακοίνωσε η ΜΚΟ.

Οι διασωθέντες επέβαιναν «σε φουσκωτό που εντοπίστηκε με κιάλια» από το πλήρωμα του σκάφους διάσωσης στην περιοχή έρευνας και διάσωσης της Λιβύης, διευκρίνισε η Μεσόγειος SOS, η οποία έχει έδρα τη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία.

Η Μεσόγειος SOS λογαριάζει πως έχει διασώσει πάνω από 40.000 ανθρώπους από το 2016, ειδικά στην κεντρική Μεσόγειο, την πιο επικίνδυνη μεταναστευτική οδό στον πλανήτη.

Το 2023, 3.155 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή κηρύχθηκαν αγνοούμενοι αφού προσπάθησαν να διασχίσουν τη Μεσόγειο και να φθάσουν στην Ευρώπη, δείχνουν τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρους του συστήματος του ΟΗΕ.

Και, από τον Ιανουάριο, έχασαν τη ζωή τους ή κηρύχθηκαν αγνοούμενοι 923 άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

