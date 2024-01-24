My Style Rocks: «Πραγματικά χθες θόλωσα...» - Η Μορτασία ζητά συγγνώμη από τους κριτές για τη συμπεριφορά της

Ο χειμώνας «δείχνει τα δόντια του» τις τελευταίες μέρες και οι διαγωνιζόμενες του «My Style Rocks» ήταν απόλυτα εναρμονισμένες με το κλίμα που επικρατεί, δίνοντάς μας προτάσεις για εμπνευσμένα χειμωνιάτικα σύνολα. Συγκεκριμένα, στη σημερινή δοκιμασία, οι παίκτριες έπρεπε να δημιουργήσουν street style looks φορώντας σκούφο, κασκόλ και γάντια. Ποιες λοιπόν βγήκαν εκτός θέματος και ποιες έλαβαν θετικά σχόλια για την εμφάνισή τους;

Ο Δημήτρης Σκουλός επενέβη βλέποντας τις υψηλές βαθμολογίες που έβαλαν οι παίκτριες στη Χριστιάννα, τονίζοντας πως είναι εκτός θέματος. Η παίκτρια, από την πλευρά της, απογοητευμένη με τα σχόλια και τους βαθμούς των κριτών εξέφρασε τα παράπονά της, ξεσπώντας σε κλάματα.

Η Γεωργία μπορεί να έδωσε εξηγήσεις στις συμπαίκτριές της για την παρεξήγηση με τη Μιμή και να διευκρίνισε ότι δεν έχει στυλίστα, ωστόσο κάποιες συμπαίκτριές της δεν φάνηκαν να έχουν πειστεί με αποτέλεσμα η παίκτρια να ξεσπάσει. Ειδικότερα, μεγάλη ένταση υπήρξε ανάμεσα στη Γεωργία και τη Χριστιάννα.

Με αφορμή την υψηλή βαθμολογία της Χριστιάννας στην Έφη, η Διονυσία ξέσπασε κατά της Χριστιάννας τονίζοντας πως δεν έχουν βάση τα παράπονά της περί αδικίας.

Μετά το χθεσινό ξέσπασμα, η Μορτασία θέλησε να ζητήσει συγγνώμη από τους κριτές και να απολογηθεί για όσα είπε.

Άσο έβαλε στη Διονυσία για την εμφάνισή της η Γεωργία και η παίκτρια αντέδρασε τονίζοντας ότι η Γεωργία χρωστάει πολλά σε εκείνη και την Αμάντα.

«Είδες πώς είναι όταν σε κατηγορούν όλοι και λένε ψέματα, είδες πώς είναι να το αισθάνεσαι αυτό...», ήταν τα λόγια της Απολλεών στη Γεωργία μετά το χθεσινό της ξέσπασμα για τις κατηγορίες ότι έχει στυλίστα. «'Ενιωσα ότι με καταλάβαινε», ανέφερε η Γεωργία, όταν η Κατερίνα Καραβάτου τη ρώτησε πώς αισθάνθηκε με την τοποθέτηση της Απολλεών, με αποτέλεσμα Αμάντα και Διονυσία να ξεσπάσουν κατά της συμπαίκτριάς τους.

Η δοκιμασία έλαβε τέλος με την Απολλεών να αναδεικνύεται νικήτρια της ημέρας, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία και εντυπωσιάζοντας κριτές και παίκτριες με την εμφάνισή της.

Πηγή: skai.gr

