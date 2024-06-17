Ταμειακές μηχανές που είχαν σταματήσει τη διασύνδεση τους με την ΑΑΔΕ για σχεδόν ένα εξάμηνο εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε κατάστημα πώλησης ρούχων γνωστής πολυεθνικής αλυσίδας, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στο Σύνταγμα.

Οι ελεγκτές επισκέφθηκαν το κατάστημα με βάση τα στοιχεία που είχαν στη διάθεση τους στα tablets τους από το σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive που βλέπει σε πραγματικό χρόνο τη φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων.

Τι βρήκαν;

Ότι το συγκεκριμένο κατάστημα, από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 12 Ιουνίου της φετινής χρονιάς, έκοψε, αλλά δεν διαβίβασε 21.100 αποδείξεις, αξίας 576.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 111.500 ευρώ.

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο 56.000 ευρώ, όπως προβλέπει ο νόμος, και στο κατάστημα μπήκε λουκέτο για 48 ώρες.

Ταυτόχρονα, οι ελεγκτές εξετάζουν και τις κινήσεις και άλλων καταστημάτων της γνωστής αλυσίδας ρούχων, για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και εκεί αντίστοιχες παραβάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.