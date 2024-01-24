«Ο Μονομάχος»: Η Δήμητρα Αναγνωστάκη ύστερα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι κέρδισε 30.000 ευρώ

Ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές παρακολουθήσαμε σήμερα στον «Μονομάχο» με τον Χρήστο Φερεντίνο και πρωταγωνίστρια τη Δήμητρα Αναγνωστάκη. Έχοντας περίπου 2.500 ευρώ στον λογαριασμό της, χρησιμοποίησε έξυπνα τις βοήθειες που είχε στη διάθεσή της και με όπλα την οξυδέρκεια και τη λογική της, κατάφερε να εξοντώσει τους 25 εναπομείναντες αντιπάλους της. Κάπως έτσι, η συνταξιούχος της Ολυμπιακής Αεροπορίας κέρδισε 27.781 ευρώ, φεύγοντας από το τηλεπαιχνίδι με ποσό άνω από 30.000 ευρώ!

Η Δήμητρα Αναγνωστάκη, η μεγαλύτερη νικήτρια του ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ έως τώρα, εκμυστηρεύτηκε στον Χρήστο Φερεντίνο πώς θα επενδύσει τα χρήματα που κέρδισε: «Η κόρη μου κάνει το μεταπτυχιακό της και παράλληλα, για να τα βγάλει πέρα, δουλεύει. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για αυτήν και σίγουρα θέλω να τη βοηθήσω».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο «Μονομάχος» από την αρχή της σεζόν μέχρι σήμερα, έχει μοιράσει πάνω από 400.000 ευρώ σε όσους τόλμησαν να αναμετρηθούν με 100 αντιπάλους, φρεσκάροντας τις γνώσεις τους!



