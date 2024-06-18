Οι ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν ραντάρ, ναυτικό και εναέριο drone των Χούθι

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως χθες Δευτέρα κατέστρεψαν τέσσερα ραντάρ, τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) και τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) των Χούθι της Υεμένης.

Τα ραντάρ και το USV καταστράφηκαν σε περιοχές ελεγχόμενες από τους αντάρτες στην Υεμένη και το UAV πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, διευκρίνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

