Ισραήλ: Εννέα συλλήψεις σε μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης Νετανιάχου

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν χθες βράδυ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο που διεξάγεται ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και για να απαιτήσουν να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο σε ανακοίνωσή της για εννιά συλλήψεις, ορισμένες για αντίσταση κατά της αρχής ή επιθέσεις κατά οργάνων των υπηρεσιών επιβολής της τάξης, διευκρινίζοντας πως μέλη της «τραυματίστηκαν ελαφρά».

Η διαδήλωση οργανώθηκε χονδρικά μια εβδομάδα μετά την παραίτηση από την κυβέρνηση πολέμου των δυο κεντρώων Μπένι Γκαντς και Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγών του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, προτού χθες διαλυθεί εντέλει το όργανο αυτό, το οποίο δημιουργήθηκε μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Η αποχώρηση των δυο μορφών της αντιπολίτευσης, που εντάχθηκαν στην κυβέρνηση σε ένδειξη εθνικής ενότητας, δεν έχει πάντως καμιά επίπτωση στην πλειοψηφία του Λικούντ, του δεξιού κόμματος του πρωθυπουργού Νετανιάχου, και των συμμάχων του, ακροδεξιών και υπερορθόδοξων παρατάξεων, στην Κνέσετ (το ισραηλινό κοινοβούλιο).

Χθες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στην Κνέσετ και μπροστά στην κατοικία του κ. Νετανιάχου για να απαιτήσουν να παραιτηθεί ο επικεφαλής της κυβέρνησης και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

«Κάθε ενέργεια» του πρωθυπουργού Νετανιάχου «οδηγεί στην καταστροφή του Ισραήλ. Αυτός είναι υπεύθυνος για ό,τι έγινε την 7η Οκτωβρίου», κατήγγειλε ο Μοσέ Σαντάροβιτς, 73 χρονών, συνταξιούχος μηχανικός.

«Είμαι ικανοποιημένος που ο κόσμος βγήκε στον δρόμο. Ελπίζω πως θα συνεχιστεί αυτό. Πρέπει να θέσουμε υπό πολιορκία την Ιερουσαλήμ, την Κνέσετ. Πρέπει να παραλύσουμε τη χώρα για να πέσει αυτή η κυβέρνηση», πλειοδότησε ο Γιαακόβ Γκόντο, ο γιος του οποίου Τομ σκοτώθηκε στην επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Η επίθεση εκείνης της ημέρας, χωρίς ιστορικό προηγούμενο από ιδρύσεως κράτους, στοίχισε τη ζωή σε 1.194 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 251 απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους 116 συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι, πλην όμως τουλάχιστον 41 πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

«Όλοι! Τώρα!»

Ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος εμπλέκεται στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η κυβέρνησή του γνωρίζει «με βεβαιότητα» ότι δεκάδες εξ αυτών είναι ακόμη ζωντανοί.

«Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε εκεί πέρα για πολύ, θα πεθάνουν», πρόσθεσε.

Σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας, καταστροφικές επιχειρήσεις, στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα τουλάχιστον 37.347 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου κυβερνά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Οι διαδηλωτές κάλεσαν χθες, για ακόμη μια φορά, να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς για να μπορέσουν οι όμηροι να επιστρέψουν σπίτια τους.

«Όλοι! Τώρα!», φώναζαν, προτού τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για τους ομήρους που παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Αρκετοί φόραγαν μπλουζάκια με συνθήματα όπως «Σταματήστε τον πόλεμο», ή «Είμαστε όλοι ίσοι».

«Έπειτα από 75 ύπαρξης αυτής της χώρας κι οκτώ μήνες πολέμου χάσκει τεράστιο χάσμα, δεν είμαστε ίσοι. Αυτό πρέπει να αλλάξει», είπε ο Κφιρ Ροφέ, πενηντάρης διαδηλωτής. «Πρέπει να είμαστε όλοι ίσοι, οι μουσουλμάνοι, οι χριστιανοί», όλοι όσοι ζουν στο Ισραήλ, επέμεινε.

Παρόμοιες κινητοποιήσεις έχουν γίνει επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων ιδίως στο Τελ Αβίβ, τη μεγαλύτερη πόλη του Ισραήλ.

