Έγκλημα και Τιμωρία, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου στο Θέατρο Πορεία

Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του δυτικού κανόνα και κορυφαίο ψυχογράφημα της ανθρώπινης ύπαρξης και ηθικής θα αποτελέσει αφορμή για την κεντρική παραγωγή του θεάτρου Πορεία τη σεζόν 2023-2024. Πρόκειται για τη διασκευή του ογκώδους μυθιστορήματος του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι «Έγκλημα και Τιμωρία», σε θεατρική διασκευή του Θανάση Τριαρίδη με τον Προμηθέα Αλειφερόπουλο στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ρασκόλνικωφ. *Παίζουν: Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Στέλλα Βογιατζάκη, Δημήτρης Ήμελλος – Κώστας Φιλίππογλου (σε διπλή διανομή), Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Δημήτρης Μπίτος, Μαριάννα Πουρέγκα, Σοφία Σειρλή.

Παραστάσεις: Από 23 Νοεμβρίου 2023. Τετάρτη 19:00, Πέμπτη & Παρασκευή 20:30, Σάββατο 18:00 & 21:15, Κυριακή 17:00

Εισιτήρια: Από 15€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5, Αθήνα, Πλατεία Βικτωρίας. Τηλ: 210 8210991, 210 8210082

Ο εραστής, του Χάρολντ Πίντερ, στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

«Ο Εραστής», ένα από τα πιο αινιγματικά έργα του Χάρολντ Πίντερ (1930-2008), ανεβαίνει, από τις 23 Νοεμβρίου 2023, στην Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία Πάνου Παπαδόπουλου και Κλέλιας Ανδριολάτου. Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Πάνος Παπαδόπουλος συναντώνται επί σκηνής για να εξερευνήσουν τη διαβρωτική πορεία του χρόνου στη σχέση του ζευγαριού, εκείνο το νήμα, όπως λένε οι ίδιοι, που οδηγεί από την παράλογη επιθυμία του να καταπιεί κανείς το αντικείμενο του πόθου του, στο να παλεύει όλη νύχτα στο κρεβάτι προκειμένου να μη συναντηθούν τα πόδια τους.

Παραστάσεις: Από 23 Νοεμβρίου 2023 έως 21 Ιανουαρίου 2024. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 18€, Μειωμένο (Άνεργοι, Φοιτητές, ΑΜΕΑ, άνω των 65) 15€. Προπώληση: more.com

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική Σκηνή, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Αθήνα. Τηλ: 210 9212900

Avishai Cohen Trio στο Gazarte

Ο θρυλικός μπασίστας, Avishai Cohen, που επαναπροσδιόρισε τη τζαζ, επιστρέφει στo main stage του gazarte για 2 μοναδικές βραδιές. Ένας πραγματικός νεωτεριστής του οποίου η μουσική, είναι η απόδειξη της δύναμης της δημιουργικότητας και της ικανότητας της μουσικής να συνδέει ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και υπόβαθρα. Aπό τα πρώτα βήματα δίπλα στον Danilo Perez ως τη συμμετοχή του στο super group του Chick Corea και τις συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της jazz όπως ο Herbie Hancock,o Paquito D’Rivera, o Bobby McFerrin και η Alicia Keys μεταξύ άλλων, ο Avishai Cohen αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της συγχρονης Jazz με μία ιδιαίτερη μουσική προσωπικότητα, έχοντας βάλει τη δική του, μοναδική σφραγίδα με κομμάτια όπως το ‘Seven Seas’ και ‘Smash’.

Πέμπτη 23/11 και Παρασκευή 24/11, 21:30

Εισιτήρια: Από 22€. Προπώληση: more.com

Gazarte, Βουτάδων 34, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0346 0347

