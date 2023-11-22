Brendan Fraser: Θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Rental Family»

Ο διάσημος Καναδό-Αμερικανός ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ, μετά την κατάκτηση του πρώτου του Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Η Φάλαινα» του Ντάρεν Αρονόφκσι, θα πρωταγωνιστήσει στο φιλμ της Searchlight Pictures με τίτλο «Rental Family», όπως αναφέρει το Deadline.

Η Χικάρι, γνωστή από την σειρά του Netflix «Beef», θα αναλάβει τη σκηνοθεσία σε ένα σενάριο που συνυπογράφει με τον Στίφεν Μπλαχούτ.

To «Rental Family» ακολουθεί έναν αποτυχημένο ηθοποιό, ο οποίος ζει στο Τόκιο και προσλαμβάνεται από μια ιαπωνική εταιρεία ενοικίασης οικογένειας και βιώνει ένα απροσδόκητο ταξίδι αυτογνωσίας μέσα από τους ρόλους που υποδύεται στις ζωές των άλλων ανθρώπων.

Η σκηνοθέτις, η οποία έχει ξεκινήσει να το αναπτύσσει από το 2019, έχει αναλάβει και μέρος της παραγωγής μαζί με τον Shin Yamaguchi και τους Eddie Vaisman και Julia Lebedev της Sight Unseen Productions.

