Το σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks ανέδειξε νικήτρια την εντυπωσιακή Χριστιάννα, η οποία απέσπασε τη μεγαλύτερη βαθμολογία συμπαικτριών και κριτών, πηγαίνοντας με drag queen show.

Από το σημερινό επεισόδιο έλειπε η Δώρα λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος, ενώ η Κατερίνα Καραβάτου σχολίασε χιουμοριστικά τον κότσο της Ντένης.

Ένταση δημιουργήθηκε και μεταξύ Γεωργίας και Ελεάνας κατά τη διάρκεια της κριτικής για το look της Μορτασίας, η οποία πηγαίνει σε έκθεση φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, η Ελεάνα έκλεισε τα αυτιά της για να μην ακούει την συμπαίκτριά της.

Η Αμάντα αποφάσισε να επισκεφτεί το κατάστημα της Μορτασία για να κάνει τα ψώνια της.

Το «ποιήμα-ξέσπασμα» και το κλάμα της Διονυσίας - Τα όμορφα λόγια Χριστιάννας-Γεωργίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κατερίνα Καραβάτου, το Gala στο επόμενο επεισόδιο θα έχει θέμα: ''Femme Fatale''.

Η πασαρέλα των κριτών:

Και η πασαρέλα των κοριτσιών:





Πηγή: skai.gr

