I'm a Celebrity: Μεγάλη κόντρα Πάτρικ & Βαμβακούλα - Τους "έφαγε" το κουνούπι

Μια νέα κόντρα φαίνεται να γεννιέται στη ζούγκλα του Αγίου Δομινίκου. Ο Πάτρικ Ογκουνσότο έχοντας μπει προσφάτως στο παιχνίδι δεν έχει καταφέρει ακόμα να χαρτογραφήσει ανθρώπους και συμπεριφορές.

Ίσως το κοινό ποδοσφαιρικό παρελθόν να τον έφερε κοντά στον Νίκο Βαμβακούλα, ο οποίος όμως προσπαθεί να του υποδείξει πώς θα κινείται στο παιχνίδι, και αυτό τον εκνευρίζει.

Αντιθέτως πολύ καλά τα πηγαίνει με την Ιωάννα Λίλη, με την οποία μάλιστα μοιράστηκε και το κρεβάτι με τα φίδια!



Ο Πάτρικ έδωσε ακόμα μια μάχη, αυτή τη φορά με τον Τάσο Ξιαρχό για ένα σημαντικό έπαθλο. Η δοκιμασία απαιτούσε βοήθεια από τους συμπαίκτες των δύο αγωνιζομένων.

Δυστυχώς η συνέργεια με τον Νίκο Βαμβακούλα, ήταν και τις δύο φορές αποτυχημένη.



Ο Νιγηριανός δεν άφησε έτσι όμως αυτό το σφάλμα. Παραπονέθηκε για την βοήθεια που δεν έλαβε από τον Βαμβακούλα, και ο έτερος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής εκνευρίστηκε και του ζήτησε εξηγήσεις, σε ένα όχι και τόσο φιλικό ύφος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.