Scrooge & Ghosts and Rock ‘n’ Roll: Το χριστουγεννιάτικο μιούζικαλ επιστρέφει στο Christmas Theater

Η παράσταση «Scrooge & Ghosts and Rock ‘n’ Roll» επιστρέφει τις φετινές γιορτές στο Christmas Theater. Ο Χρήστος Σουγάρης στη διασκευή και τη σκηνοθεσία, ο Στέφανος Κορκολής στη μουσική, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος στους στίχους και ο Φωκάς Ευαγγελινός στις χορογραφίες προτείνουν μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδοχή της ιστορίας. Ο Σκρουτζ, ο αγαπημένος χαρακτήρας του Ντίκενς, είναι ένας ξιπασμένος, παρηκμασμένος και δύστροπος αστέρας της μουσικής. Την παραμονή των Χριστουγέννων δέχεται την επίσκεψη φαντασμάτων νεκρών αστέρων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής: Elvis Presley, Maria Callas, Amy Winehouse, Freddy Mercury, Michael Jackson, Tina Turner, Beethoven και Bob Marley που θέλουν να τον προειδοποιήσουν πως εάν δεν αλλάξει τη στάση του απέναντι στους συνανθρώπους του, σύντομα θα περάσει και αυτός στην ιστορία ως ένας ακόμη αδικοχαμένος αστέρας.

Παίζουν: Πάνος Μουζουράκης, Θοδωρής Μαραντίνης, Ρούλα Πατεράκη, Μαρίνα Καλογήρου, Ματθίλδη Μαγγίρα, Ίαν Στρατής, Ίντρα Κέιν, Σάγια, Θανάσης Δόβρης, Στέφανος Μουαγκιέ κ.ά. Παραστάσεις: Πέμπτη 21/12 στις 21:00, Παρασκευή 22/12, 29/12 και 5/1 στις 21:00, Σάββατο 23/12, 30/13, 6/1 στις 17:00 (όχι 6/1) και στις 21:00, Κυριακή 7/1, στις 17:00, Δευτέρα 25/12 στις 17:00 και 1/1 στις 19:00, Τρίτη 26/12

Εισιτήρια: Από 12€. Προπώληση: more.com

Christmas Theater, Λεωφόρος Βεΐκου 139. Τηλ: 211 7701700. Ε: info@ct.gr | https://ct.gr

Nέκυια: Ο Γιάννης Αγγελάκας παρουσιάζει μια μοναδική εμπειρία θέασης και ακρόασης στη Στέγη

«Ονειρεύτηκα μια υποβλητική αφήγηση της Οδύσσειας» δηλώνει ο Γιάννης Αγγελάκας και έρχεται, για πρώτη φορά, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, με ένα υβριδικό θέαμα που δεν είναι συναυλία ούτε παράσταση. Είναι ηχοτροπική κατάσταση. H Nέκυια είναι μια μοναδική εμπειρία θέασης και ακρόασης της πιο υποβλητικής ραψωδίας του ομηρικού έπους, με τον κορυφαίο δημιουργό της ελληνικής ροκ σκηνής, Γιάννη Αγγελάκα, στη μουσική, τον ίδιο και την Όλια Λαζαρίδου στην αφήγηση από σκηνής και τον ανερχόμενο πανευρωπαϊκά χορογράφο και σταθερό συνεργάτη της Στέγης, Χρήστο Παπαδόπουλο, στη σκηνοθεσία.

Από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 28 Ιανουαρίου/ Πέμπτη – Κυριακή, 20:30.

Εισιτήριο: Κανονικό: 7, 22, 28 € Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 18, 22 € Παρέα 10+ άτομα: 16, 20 € Κάτοικος Γειτονιάς*: 7 € Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 € Συνοδός ΑμεA: 10 €. Προπώληση: tickets.onassis.org

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα

Α Christmas Art Affair: Εορταστική έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας στη Sotiropoulos Art Gallery

Η έκθεση «Α Christmas Art Affair» στην Sotiropoulos Art Gallery εγκαινιάζεται την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 στις 19:00 – 23:00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 05 Ιανουαρίου 2024. Η νέα ομαδική έκθεση συνιστά μια ποικιλόμορφη συνάντηση καλλιτεχνικών δημιουργιών όπου αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες εικαστικές προσεγγίσεις σε ένα ευρύ φάσμα εκφραστικών μέσων. Παρουσιάζονται έργα καταξιωμένων ζωγράφων αλλά και νεότερων καλλιτεχνών συνεργατών της Γκαλερί σε μια γόνιμη συνομιλία. Μια γιορτή της ζωγραφικής και της φωτογραφίας οπού οι επισκέπτες θα έχουν τη χαρά ν’ ανακαλύψουν την ποικιλομορφία αυτή και να εμπνευστούν από τον πλούτο των εκφραστικών τεχνικών και στυλ που παρουσιάζονται.

Διάρκεια έκθεσης: Από 21 Δεκεμβρίου 2023 έως 5 Ιανουαρίου 2024 | Εγκαίνια: 21 Δεκεμβρίου 2023, 19:00 – 23:00

Ωράριο: Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11 – 7μ:μ: Τετάρτη/Σάββατο: 10 – 3μ:μ:

Sotiropoulos Art Gallery, Μαυρομιχάλη 3 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 – 36 24 820

