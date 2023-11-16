Η Χριστιάννα είναι η σημερινή νικήτρια στο My Style Rocks, επιλέγοντας ένα look για να πάει σε street art festival στην Αθήνα.

Σήμερα ήταν και η «πρεμιέρα» της νέας παίκτριας, της Δώρας, η οποία όπως είπε είναι καλεσμένη σε εκδήλωση μεγάλης εταιρείας καλλυντικών. Ο Δημήτρης Σκουλός κατά τη διάρκεια της κριτικής του είπε στην παίκτρια πως η τσάντα της μοιάζει λίγο... δεύτερη.

Φυσικά δεν έλειψαν και οι εντάσεις στο σημερινό επεισόδιο, με την Ντένη να λέει στη Γεωργία πως μοιάζει με την «κουτσομπόλα της γειτονιάς».

Η Παντελίνα από την άλλη, παρά την πικρή βαθμολογια που έλαβε, αποφάσισε να γλυκάνει τους κριτές.

Η πασαρέλα των κοριτσιών:

Η πασαρέλα των κριτών:





Πηγή: skai.gr

