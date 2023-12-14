My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Απολλεών νικήτρια της ημέρας

Με θέμα Christmas fun έκαναν την πασαρέλα τους οι εννέα διαγωνιζόμενες στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.

Η Απολλεών κατάφερε να κερδίσει τις θετικές εντυπώσεις από τους κριτές και τις συμπαίκτριες της και να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Η Κατερίνα Καραβάτου αναρωτήθηκε αν οι διαγωνιζόμενες έβαλαν επίτηδες χαμηλή βαθμολογία στη Μιμή, επειδή την πρώτη εβδομάδα τα ''σάρωσε όλα''.

Την ίδια αίσθηση είχε και ο Δημήτρης Σκουλός. «Εισπράττω ότι είσαι μόνη σου απέναντι σε όλες. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω σου, γιατί ήρθες και κέρδισες στην πρώτη σου εβδομάδα», σχολίασε ο κριτής.

Η Έφη μετά τη βαθμολόγησή της είπε πως είδε κάτι ξυνισμένα μούτρα, με την Αμάντα να απαντά πως εκείνη είδε.

Οι συμπαίκτριες της Γεωργίας δεν συμφώνησαν με την επιλογή του σακακιού της, καθώς θεώρησαν πως είναι λίγο για την υπόλοιπη εμφάνιση.

Την ίδια άποψη είχαν και οι κριτές με την Γεωργία να απαντά: «ό,τι και να φοράω το δείχνω ωραίο, αυτό είναι η μαεστρία».

Η Μορτασία ‘’έριξε καρφί’’ στη Μιμή για τον τρόπο που βαθμολογεί, λέγοντας: «παραβλέπεις λάθη σε άλλα look και σε άλλα δεν τα παραβλέπεις, όπως τα δικά μου».

Με αφορμή αυτό το σχόλιο, η Γεωργία ζήτησε από τη Μορτασία να αιτιολογήσει το ''3'' που έβαλε στη Χριστιάννα, καθώς η ιδία τον θεώρησε υψηλό βαθμό.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:



Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:





Πηγή: skai.gr

