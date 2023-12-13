My Style Rocks: Η Αμάντα νίκητρια - «Στο Happy Traveller δήλωσες συμμετοχή», αναρωτήθηκε ο Δημήτρης Σκουλός

Άλλη μια απαιτητική δοκιμασία πραγματοποιήθηκε στο My Style Rocks. Τα κορίτσια κλήθηκαν να φέρουν ωραίες εικόνες με θέμα: mix metallics. Οι κριτές όμως, δεν έμειναν ικανοποιημένοι και οι βαθμολογίες ήταν χαμηλές. Εκείνη που ξεχώρισε ήταν η Αμάντα και αναδείχθηκε νικήτρια με 12.4.

Η Κ. Καραβάτου ζήτησε από την Ελεάνα να αιτιολογήσει τη βαθμολογία της Αμάντας στη Γεωργία, η οποία της έβαλε 3, ενώ οι υπόλοιπες την είχαν βαθμολογήσει με 1.

Η Γεωργία βαθμολόγησε τη Μορτασία πριν εξηγήσει το πού πάει, με αποτέλεσμα η Μορτασία να της ζητήσει να το σβήσει. Επίσης, περίμενε ότι θα της έβαζε έναν καλύτερο βαθμό, αφού άκουσε τη συμβουλή της και δεν φόρεσε τη μαύρη φούστα που ήθελε.

Η Γεωργία προσπάθησε να υπερασπιστεί το look της στον Δημήτρη Σκουλό, λέγοντάς του πως έχει συνδυάσει ρούχα, με εκείνον να απαντά πως δεν είναι φανοποιείο.

Επίσης, ο Δημήτρης Σκουλός αναρωτήθηκε αν η Έφη δήλωσε συμμετοχή στο Happy Traveller ή στο My Style Rocks, καθώς κάθε μέρα επιλέγει να ‘’πάει’’ σε προορισμούς που δεν έχει ταξιδέψει στην πραγματικότητα.

Η εμφάνιση της Ελεάνας μπέρδεψε τη Διονυσία και τη Γεωργία, οι οποίες είναι από την Πάτρα και αυτή η εικόνα τούς θύμισε το καρναβάλι.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:

Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:

Πηγή: skai.gr

