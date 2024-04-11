Ο αποτυχημένος, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

H παράσταση μουσικού θεάτρου Ο αποτυχημένος, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του κορυφαίου Αυστριακού συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρντ, έρχεται σε πανελλήνια πρώτη στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, στο ΚΠΙΣΝ, από τις 11 Απριλίου και για έντεκα παραστάσεις έως τις 26 Απριλίου 2024. Η θεατρική διασκευή, βασισμένη στη μετάφραση του Βασίλη Τομανά, μετασχηματίζει τη μονολογική αφήγηση του πρωτοτύπου σε μουσικοθεατρικό έργο για τέσσερις φωνές και ένα πιάνο. Ένας μεσήλικας μπαίνει σε ένα παρηκμασμένο ξενοδοχείο κάπου στην αυστριακή επαρχία. Λίγες μέρες πριν, έχει λάβει ένα τηλεγράφημα που τον ειδοποιεί ότι ο φίλος του Βέρτχαϊμερ εγκατέλειψε την κοντινή εξοχική κατοικία του και αυτοκτόνησε. Περιμένοντας την ξενοδόχο να εμφανιστεί, ο ανώνυμος αφηγητής πλημμυρίζεται από σκέψεις καθώς αναθυμάται γεγονότα και συνομιλίες της σημαδιακής φιλίας ανάμεσα στον ίδιο, τον Βέρτχαϊμερ και τον Γκλεν Γκουλντ, έναν από τους σημαντικότερους πιανίστες του 20ού αιώνα.

Παίζουν: Άρης Μπαλής, Γιάννης Νιάρρος, Αμαλία Μουτούση, Έκτορας Λυγίζος

Παραστάσεις: Από 11 έως 26 Απριλίου. Πέμπτη έως Σάββατο στις 20:30, Κυριακή στις 19:30, Τετάρτη 24/04 στις 20:30

Εισιτήρια: €15, €20 • Φοιτητικό, παιδικό: €10. Προπώληση: ticketservices.gr

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα. Τηλ: Ταμεία ΕΛΣ (καθημερινά 9.00-21.00 | 2130885700)

Ανατέλλω: O Γιάννης Αγγελάκας προτείνει νέους καλλιτέχνες και τραγουδά μαζί τους στο Gazarte

Ο Γιάννης Αγγελάκας επιλέγει δημιουργούς της νεότερης γενιάς και τραγουδά μαζί τους επί σκηνής, σε μια μοναδική μουσική συνάντηση στο Gazarte Ground Stage, την Πέμπτη 11 Απριλίου στις 21:00. Στη σκηνή μαζί του θα εμφανιστούν το Παιδί Τραύμα, η Sophie Lies και οι Turboflow3000.

Πέμπτη 11/4, 21:00

Εισιτήρια: Προπώληση: 12€, ταμείο: 15€. Προπώληση: more.com

Gazarte Ground Stage, Βουτάδων 34, Γκάζι

«Υπεροψία» από τον εικαστικό Γιώργο Διβάρη στην γκαλερί «Έκφραση»

Έργα επιτοίχια, φωτογραφικές εκτυπώσεις επάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, στις οποίες, πολλές φορές, ενσωματώνονται φθαρμένα αντικείμενα ή άμορφες μάζες καμένων και κατεστραμμένων, απροσδιόριστων πλέον, αντικειμένων, κομμάτια από άχρηστα λογισμικά και εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών συγκροτούν μια ενιαία εγκατάσταση, που αποτελούν την πρόταση του εικαστικού Γιώργου Διβάρη, που παρουσιάζει στη νέα του ατομική έκθεση, η οποία, με τον τίτλο «Υπεροψία», εγκαινιάζεται την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 (19.00-22.00), στην αίθουσα τέχνης «Έκφραση – Γιάννα Γραμματοπούλου», της οδού Βαλαωρίτου.

Διάρκεια Έκθεσης:11 Απριλίου – 11 Μαΐου 2024

Ωράριο: Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 12:00 – 20:00. Τετάρτη: 12:00 – 18:00. Σάββατο: 12:00 – 15:00

Αίθουσα Τέχνης έκφραση – γιάννα γραμματοπούλου, Βαλαωρίτου 9α, Αθήνα. τηλ: 2103607598

