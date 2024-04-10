My Style Rocks: Νικήτρια η Μπι - Τί έκρυβαν οι ροζ φάκελοι;

Η χθεσινή αποχώρηση της Δομινίκης Ξυδά για σοβαρούς προσωπικούς λόγους έφερε την ανατροπή στο σημερινό Gala το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς αποχώρηση και με την ανάδειξη της Μπι ως νικήτριας της 8ης διαγωνιστικής εβδομάδας.

Οι περισσότερες διαγωνιζόμενες δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τη λογική του κοστουμιού ή του θεματικού party με το αποτέλεσμα να φαίνεται στις βαθμολογίες που συγκέντρωσαν από την κριτική επιτροπή.

Ωστόσο τα looks της Σιμόν, της Φωτεινής, της Νικολίνας, της Δήμητρας και της Μπι (αν και η τελευταία θεωρήθηκε οριακά εκτός θέματος) συγκέντρωσαν θετικό σχολιασμό.

Η Μπι ήταν εκείνη που κατάφερε να συγκεντρώσει αθροιστικά την υψηλότερη βαθμολογία στην 8η διαγωνιστική εβδομάδα και αναδείχθηκε νικήτρια. Πέρα όμως από το έπαθλο κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα σε δύο φακέλους. Ο φάκελος που επέλεξε της έδωσε +2 βαθμούς για την επόμενη εβδομάδα!

Στις τελικές θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν η Φωτεινή και η Casablanca. Λόγω της αποχώρησης της Δομινίκης δεν έγινε κάποια επιπλέον αποχώρηση ωστόσο στις δύο διαγωνιζόμενες δόθηκε από ένας ροζ φάκελος ο οποίος τους αφαιρεί -1 βαθμό στη βαθμολογία της επόμενης διαγωνιστικής εβδομάδας.



Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.