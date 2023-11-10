Ο Άσχημος: Νέα παράσταση του Γιώργου Κουτλή στο Νέο Θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου

Η σαρδόνια, σκοτεινή κωμωδία «Ο Άσχημος» του Marius Von Mayenburg, έρχεται στο Νέο Θέατρο Βασιλάκου, με πρωταγωνιστές τους Ορφέα Αυγουστίδη, Γιάννη Κλίνη, Μαίρη Μηνά και Ηλία Μουλά, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή. Τέσσερις ηθοποιοί σε οχτώ ρόλους εναλλάσσοντας σκηνές και χαρακτήρες με καταιγιστικό ρυθμό, σ’ αυτή την καυστική σάτιρα για τη βιαιότητα της σύγχρονης ναρκισσιστικής κοινωνίας, όπου η εικόνα και το κοινωνικό status καθορίζει πλέον, περισσότερο από ποτέ, τον πυρήνα της ύπαρξής μας.

Παραστάσεις: Από 10 Νοεμβρίου 2023. Τετάρτη και Κυριακή στις 20:00. Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00

Εισιτήρια: Από 17€. Προπώληση: more.com

Νέο Θέατρο «Κατερίνα Βασιλάκου», Προφήτου Δανιήλ 3, Αθήνα. Τηλ: 21 1013 2002

Το Αγόρι με τις δυο καρδιές, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά στο Θέατρο Άλμα

Το θεατρικό έργο «Το αγόρι με τις δυο καρδιές» των Αφγανών συγγραφέων Χάμεντ και Χεσαάμ Αμίρι, σε θεατρική προσαρμογή του Φιλ Πόρτερ παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο θέατρο Άλμα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τάκης Τζαμαργιάς και τη μουσική ο Μίλτος Πασχαλίδης. Πρόκειται για την αληθινή ιστορία μίας οικογένειας προσφύγων – αυτής των συγγραφέων – που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, μετά την κατάληψη του μεγαλύτερου μέρους της χώρας τους από τους Ταλιμπάν. Μία ιστορία για την αγωνία της προσφυγιάς, τις αναπάντεχες στιγμές χαράς, τις στιγμές απελπισίας αλλά και το χιούμορ και τη φαντασία που είναι απαραίτητα συστατικά για την αντιμετώπιση ενός άγνωστου καινούργιου κόσμου που πρέπει να γίνει «η νέα πατρίδα». Παίζουν: Χρήστος Διαμαντούδης, Βαγγέλης Ζάπας, Έλενα Μαρσίδου, Βασίλης Τριανταφύλλου, Γιώργος Ψυχογυιός.

Παραστάσεις: Από 10 Νοεμβρίου 2023. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο : 21:00, Κυριακή:19:00

Εισιτήρια: Από 10€. Προπώληση: ticketmaster.gr

Θέατρο Άλμα, Αγίου Κωνσταντίνου και Ακομινάτου 15 – 17, Αθήνα. Μετρό: Στάση Μεταξουργείο. Τηλέφωνο : 210 5220100 | http://theatroalma.gr

Τα ντουέτα του Ελληνικού Κινηματογράφου: Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης στο Half Note Jazz Club

Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης μετά από ένα επιτυχημένο καλοκαίρι, μας προσκαλούν στις 10-11-12 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club για να τραγουδήσουμε παρέα τα ντουέτα του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία. Μαζί με μια ομάδα σπουδαίων μουσικών, μας ταξιδεύουν σε γνωστές και αγαπημένες μελωδίες, ξυπνώντας μας μνήμες από τους αγαπημένους ήρωες της μεγάλης οθόνης και την ατμόσφαιρα περασμένων δεκαετιών.

Παρασκευή 10, Σάββατο 11, Κυριακή 12 Νοεμβρίου: 21:30, 22:30

Εισιτήρια: Α Ζώνη (Θέση σε τραπέζι) Γενική Είσοδος – Κανονικό 20€ Β Ζώνη (Θέση σε τραπέζι) Γενική Είσοδος – Κανονικό 15€ Εξώστης (Θέση σε τραπέζι) Γενική Είσοδος – Κανονικό 15€ Bar Ορθίων Γενική Είσοδος – Κανονικό 10€. Προπώληση: more.com

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310

Παρασκήνια: Γιώργος Χατζημιχάλης στο Μουσείο Μπενάκη – Πειραιώς 138

Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε το Μέρος Α’ της μεγάλης αναδρομικής έκθεσης του ζωγράφου Γιώργου Χατζημιχάλη που εκτείνεται σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους του κτηρίου του Μουσείου Μπενάκη / Πειραιώς 138. Το ΜΕΡΟΣ Β’ της έκθεσης θα ανοίξει στο κοινό την Πέμπτη 22.11.2023 και θα διαρκέσει έως 14.01.2024. Στο διάστημα μεταξύ του Μέρους Α’ και του Μέρους Β’, ο χώρος της έκθεσης θα παραμείνει ανοιχτός και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά τη μετάβαση και να ζήσει από κοντά τα παρασκήνια του στησίματος μίας έκθεσης.

Διάρκεια Έκθεσης: 11-12 και 18-19 Νοεμβρίου 2023

Εισιτήρια: 2€. Απαραίτητη η προαγορά εισιτηρίου μέσω tickets.benaki.org

Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, Τηλ. 210.34.53.111

