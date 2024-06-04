-
1456 ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.
-
1827 Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΑΙΕΙ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΣΤΟΛΟ
Αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του αιγυπτιακού στόλου.
-
1989 Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΗ ΤΙΕΝ ΑΝ ΜΕΝ
Το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιεν Αν Μεν.
-
2001 ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Έλληνας ηθοποιός.
-
2007 ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Έλληνας ηθοποιός.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.