1456 ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.

1827 Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΑΙΕΙ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΣΤΟΛΟ

Αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του αιγυπτιακού στόλου.

1989 Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΗ ΤΙΕΝ ΑΝ ΜΕΝ

Το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιεν Αν Μεν.

2001 ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Έλληνας ηθοποιός.

2007 ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Έλληνας ηθοποιός.



