Σαν σήμερα: 4 Ιουνίου 1989 - Η σφαγή στην πλατεία Τιεν Αν Μεν - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Η αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων έμεινε στην ιστορία ως η «Σφαγή της Πλατείας Τιεν Αν Μεν»

Σαν σήμερα

  • 1456 ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Σαν σήμερα

Οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.

  • 1827 Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΑΙΕΙ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΣΤΟΛΟ

Σαν σήμερα

Αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του αιγυπτιακού στόλου.

  • 1989 Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΗ ΤΙΕΝ ΑΝ ΜΕΝ

Σαν σήμερα

Το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιεν Αν Μεν.

  • 2001 ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Σαν σήμερα

Έλληνας ηθοποιός. 

  • 2007 ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Σαν σήμερα

Έλληνας ηθοποιός.
 

