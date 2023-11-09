My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Νικήτρια της ημέρας η Διονυσία - Η αποχώρηση

Λογαριασμός
Νικήτρια της ημέρας αναδείχθηκε η Διονυσία, η οποία είχε άκουσει άκρως κολακευτικά λόγια από τον Στέλιο Κουδουνάρη.  

Από την αποχώρηση - βόμβα της Βασιλειάννας, η οποία μετρούσε μόλις δύο εβδομάδες στον διαγωνισμό, σημαδεύτηκε το σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ. 

Αίσθηση προκάλεσε και η Ντένη, η οποία στο θέμα της ημέρας αποφάσισε να αναφέρει και τον...Μπραντ Πιτ.
 


Η πασαρέλα των κριτών του My Style Rocks


Η πασαρέλα των κοριτσιών:


Το σχόλιο της Κατερίνας Καραβάτου για την «χαρούμενη Σοφία Χατζηπαντελή».

