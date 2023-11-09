My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Νικήτρια της ημέρας η Διονυσία - Η αποχώρηση

Από την αποχώρηση - βόμβα της Βασιλειάννας, η οποία μετρούσε μόλις δύο εβδομάδες στον διαγωνισμό, σημαδεύτηκε το σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.
Νικήτρια της ημέρας αναδείχθηκε η Διονυσία, η οποία είχε άκουσει άκρως κολακευτικά λόγια από τον Στέλιο Κουδουνάρη.
Αίσθηση προκάλεσε και η Ντένη, η οποία στο θέμα της ημέρας αποφάσισε να αναφέρει και τον...Μπραντ Πιτ.
Η πασαρέλα των κριτών του My Style Rocks
Η πασαρέλα των κοριτσιών:
Το σχόλιο της Κατερίνας Καραβάτου για την «χαρούμενη Σοφία Χατζηπαντελή».
