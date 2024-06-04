Λογαριασμός
Hellenic Train: Επανέναρξη δρομολογίων στο τμήμα Πάτρα - Κάτω Αχαΐα την Τρίτη

Η γραμμή δίνεται και πάλι σε κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών που πραγματοποίησε ο Διαχειριστής της Υποδομής

Hellenic Train

Επανέρχονται από σήμερα Τρίτη 04.06.2024 τα σιδηροδρομικά δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας, στο τμήμα Πάτρα – Κάτω Αχαΐα (Νότιος Κλάδος), μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών που πραγματοποίησε ο Διαχειριστής της Υποδομής (Ο.Σ.Ε.).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (https://tickets.hellenictrain.gr/), την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (HellenicTrain App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Πηγή: skai.gr

