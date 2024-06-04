Ξεκινώντας τη σειρά των συναντήσεων και των επαφών του στις ΗΠΑ, ενόψει της ψηφοφορίας -μεθαύριο Πέμπτη- για την ανάδειξη των κρατών-μη μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατά την περίοδο 2025-2026, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα είναι στις 09:00 (ώρα Νέας Υόρκης· 16:00 ώρα Ελλάδας) ο βασικός ομιλητής σε υψηλού επιπέδου συζήτηση για το Συμβούλιο Ασφαλείας, που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Konrad Adenauer (KAS) στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Ο κ. Γεραπετρίτης σκοπεύει να αναλύσει το μήνυμα της ελληνικής υποψηφιότητας, το οποίο συμπυκνώνεται σε τρία «Δ». Πρόκειται για τις τρεις ελληνικές λέξεις διάλογος, διπλωματία και δημοκρατία, πυξίδα της Ελλάδας στο ταξίδι της ελληνικής υποψηφιότητας και της ελληνικής θητείας στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα αναφερθεί διεξοδικά στις προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ενώ θα απαντήσει σε ερωτήσεις μονίμων αντιπροσώπων, ακαδημαϊκών και αξιωματούχων του ΟΗΕ.

Οι προτεραιότητες που συγκροτούν το πεδίο των επιδιώξεων της Ελλάδας ως κράτους μη-μόνιμου μέλους του ΣΑ των Ηνωμένων Εθνών είναι έξι. Σε περιβάλλον πολλαπλών παγκόσμιων προκλήσεων, συγκρούσεων και διεθνούς ρευστότητας, οι προτεραιότητες αυτές αφορούν την ειρηνική επίλυση διαφορών, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κανόνων και αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την εφαρμογή της ατζέντας «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», την κλιματική αλλαγή και ασφάλεια, την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Διευθυντής του παραρτήματος του Ιδρύματος Konrad Adenauer στη Νέα Υόρκη, Tόμας Τόντλινγκ.

Το απόγευμα ο υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί στο Bazaar του OHE, στο πλαίσιο του οποίου το σχολείο Αγίου Δημητρίου Αστόριας θα χορέψει ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Θα είναι το μοναδικό χορευτικό των φετινών εκδηλώσεων του ΟΗΕ, λόγω της ελληνικής υποψηφιότητας για θέση κράτους-μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντόνιο Γκουτέρες, με τον οποίο αναμένεται να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, για την συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς και για την πρόοδο των επαφών της απεσταλμένης του ΓΓ για το Κυπριακό, της Μαρίας Άνχελας Ολγκίν, με τις δύο πλευρές στην Κύπρο.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας είναι προγραμματισμένη δεξίωση, όπου οι υπουργοί Εξωτερικών των υποψηφίων χωρών (Ελλάδα, Δανία, Παναμάς, Πακιστάν, Σομαλία) θα έχουν την ευκαιρία να απευθύνουν χαιρετισμό.

Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει αριθμό δεσμεύσεων από κράτη-μέλη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ήδη πολύ υψηλότερο από τις αναγκαίες για την εκλογή της 129 ψήφους.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί καρπό συντονισμένης προσπάθειας, στην οποία εντάσσονται στοχευμένες πρωτοβουλίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και συμβολικής σημασίας και εκδηλώσεις παρουσίασης των προτεραιοτήτων της ελληνικής υποψηφιότητας από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ και τις ανά τον κόσμο διπλωματικές αρχές της Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

