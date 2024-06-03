Ούτε δύο μήνες δεν έχουν περάσει από την ημέρα που έγινε γνωστό πως η Μαρία Αντωνά και ο Άρης Σοϊλέδης μετά από 7 χρόνια σχέσης κι ενώ ετοιμαζόντουσαν για γάμο, τελικά έφτασαν στον χωρισμό.

Έναν ξαφνικό χωρισμό για τον οποίο κανείς από τους δύο εμπλεκόμενους τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει μιλήσει ανοιχτά και οι κοινοί τους φίλοι είναι σε γενικές γραμμές πολύ προσεκτικοί στο τι θα πουν.

Σίγουρα κάτι έχει συμβεί. Κάτι για το οποίο προφανώς το πρώην -τουλάχιστον αυτή τη στιγμή- ζευγάρι, δεν επιθυμεί να διαρρεύσει. Δεν γίνεται όμως καθ’ όλη τη διάρκεια που η Μαρία Αντωνά ήταν στο Survivor όλα να είναι καλά και να μιλάει ο ένας για τον άλλον με αγάπη και έναν περίπου μήνα μετά την επιστροφή της η μακροχρόνια σχέση της να τινάζεται στον αέρα.

Και δεν πέρασε και πολύς καιρός μέχρι να γίνει γνωστό πως στη ζωή του Άρη Σοϊλέδη υπάρχει νέα γυναίκα, η εντυπωσιακή Μαριλίνα Κυπαρίσση με τις φήμες να τους θέλουν να κάνουν και το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Και λέμε φήμες γιατί ο Δημήτρης Μακαλιάς , ο οποίος κάνει παρέα με τον πρώην ποδοσφαιριστή, αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής «I Love ΣουΚου» ότι ο Άρης Σοϊλέδης και η Μαριλίνα Κυπαρίσση δεν είναι πλέον ζευγάρι.

«Δεν έκρυβαν τη σχέση τους. Οι φωτογραφίες είναι από τις διακοπές του Πάσχα στην Μύκονο. Δεν θα σταματήσω να μιλάω στον Άρη, επειδή χώρισε από την Μαρία Αντωνά. Οι τελευταίες πληροφορίες μου λένε ότι η σχέση του Άρη με την Μαριλίνα είναι παρελθόν. Η σχέση αυτή, αν ήταν σχέση, ολοκληρώθηκε» αποκάλυψε ο Δημήτρης Μακαλιάς διαψεύδοντας την συγκατοίκηση.

Από την άλλη σα βόμβα έπεσε το ρεπορτάζ που έδωσε στην εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου «Γεια σου» του ΣΚΑΙ η Νάνσυ Παραδεισανού για ένα νέο πρόσωπο στη ζωή της Μαρίας Αντωνά.

Την έχουν δει όπως είπε πολλοί άνθρωποι σε βραδινή της έξοδο με μεγάλη παρέα με ένα συγκεκριμένο άνδρα ο οποίος τυγχάνει να είναι γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, ήταν το ρεπορτάζ, χωρίς όμως να αποκαλύψει το όνομα ανάβοντας φωτιές.

Ωστόσο, όπως τόνισαν στην εκπομπή του ΣΚΑΙ η Μαρία Αντωνά δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι ενώ μπορεί να πρόκειται για μία νέα φιλία!





