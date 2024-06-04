Κρίσιμες είναι οι ώρες που διανύουμε για το θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό, καθώς μέχρι το βράδυ αναμένεται η απάντηση του Μαουρίτσιο Σάρι.

Οι «πράσινοι» έχουν κάνει μια εξαιρετική προσφορά στον Ιταλό τεχνικό, μεγαλύτερη από κάθε άλλη που έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του, και περιμένουν την απόφασή του, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, ο Παναθηναϊκός έχει δελεάσει τον Σάρι προσφέροντας τριετές κλειστό συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές 12 εκατ. ευρώ «καθαρά», αλλά και σημαντικά μπόνους επίτευξης στόχων. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποδοχές του επιτελείου του Σάρι, που αν έρθει έχει ζητήσει να φέρει μαζί του δικούς του συνεργάτες.

Ο 65χρονος προπονητής έχει κάποιους ενδοιασμούς, που πέρα από το ελληνικό πρωτάθλημα έχουν να κάνουν και με οικογενειακούς λόγους. Όπως λένε στην πατρίδα του, ο πατέρας του αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας και είναι μόνος του μετά τον πρόσφατο θάνατο της συζύγου του. Γι’ αυτό και ο Σάρι θα ήθελε ιδανικά να είναι κοντά του, όπως συμβαίνει τους τελευταίους μήνες.

Οι επιλογές του, ωστόσο, είναι περιορισμένες. Η Λάτσιο, στην οποία ακούγεται ότι θα μπορούσε να επιστρέψει μόλις τρεις μήνες μετά την παραίτησή του, δεν έχει αποφασίσει να λύσει τη συνεργασία της με τον Τούντορ, η Φιορεντίνα κατέληξε σε άλλον προπονητή, ενώ η Μπολόνια που ενδιαφέρεται δεν έχει ακόμη κάνει συγκεκριμένη πρόταση. Επίσης σε φιλολογικό επίπεδο παραμένει το ενδιαφέρον της Λέστερ.

Έτσι η πρόταση του Παναθηναϊκού δείχνει και είναι η καλύτερη που έχει στα χέρια του ο Σάρι, που θα ήθελε να περιμένει ακόμη λίγες μέρες για να διερευνήσει την αγορά, ωστόσο οι «πράσινοι» τού έχουν ήδη δώσει σχεδόν δύο εβδομάδες από τότε που έγιναν οι πρώτες επαφές για να αποφασίσει και ο χρόνος τούς πιέζει.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως σήμερα θα υπάρχει κατάληξη στην υπόθεση. Και είτε ο Σάρι θα πει το μεγάλο «ναι», με τον Παναθηναϊκό να κλείνει με τον καλύτερο τρόπο το θέμα προπονητή, είτε στο «τριφύλλι» θα ενεργοποιήσουν τις εναλλακτικές λύσεις που είναι αξιόλογες και για τις οποίες έχει γίνει προεργασία.

