Στους καταλόγους του μεγαλύτερου οίκου μόδας της Τουρκίας, της VAKKO, πρωταγωνιστεί μία Ελληνίδα, η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία έχει «κατακτήσει» τη γειτονική χώρα με την ομορφιά της.
Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη, η πανέμορφη ηθοποιός του Maestro ποζάρει αποκλειστικά για τις διαφημίσεις του οίκου – που παίζουν σε όλη την Τουρκία αλλά και τις βιτρίνες του κεντρικού καταστήματος της VAKKO, στην ακριβότερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης.
H Κλέλια Ανδριολάτου είναι το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας Ανοιξη - Καλοκαίρι του οίκου και έχει γοητεύσει τους Τούρκους.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.