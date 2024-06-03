Στους καταλόγους του μεγαλύτερου οίκου μόδας της Τουρκίας, της VAKKO, πρωταγωνιστεί μία Ελληνίδα, η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία έχει «κατακτήσει» τη γειτονική χώρα με την ομορφιά της.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη, η πανέμορφη ηθοποιός του Maestro ποζάρει αποκλειστικά για τις διαφημίσεις του οίκου – που παίζουν σε όλη την Τουρκία αλλά και τις βιτρίνες του κεντρικού καταστήματος της VAKKO, στην ακριβότερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης.

H Κλέλια Ανδριολάτου είναι το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας Ανοιξη - Καλοκαίρι του οίκου και έχει γοητεύσει τους Τούρκους.





