Γιασάρ Γκιουλέρ: Δεν παραχωρούμε τους S-400 σε άλλη χώρα

«Δεν παραχωρούμε τους S-400 σε άλλη χώρα» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ σε συνέντευξή του στο AP, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για τα F-16 - Σε εξέλιξη οι συνομιλίες για την πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στα F-35» πρόσθεσε ο ίδιος.

Γιασάρ Γκιουλέρ: «H Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με την πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν τίθεται θέμα να παραχωρήσουμε σε άλλη χώρα τους S-400, τους οποίους προμηθευτήκαμε στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών της χώρας μας για περιφερειακό σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας μεγάλου βεληνεκούς. Είναι απαράδεκτο να υφιστάμεθα εξαγωγικούς περιορισμούς από τους συμμάχους μας. Αυτοί οι περιορισμοί δεν επηρεάζουν μόνο εμάς, αλλά και τους στόχους των δυνατοτήτων και των αμυντικών επενδύσεων που έχει θέσει το ΝΑΤΟ για τους συμμάχους».

Πηγή: skai.gr

