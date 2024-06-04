Το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών (DoT) ανακοίνωσε στις 24 Απριλίου ότι οι αεροπορικές εταιρίες στο εξής υποβάλλονται στις ΗΠΑ σε έναν αυστηρότερο κανονισμό σχετικά με την επιστροφή χρημάτων και την αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση ακύρωσης, τροποποίησης ή καθυστέρησης της πτήσης ή απώλειας αποσκευών.

Όχι μόνο αυτές οι επιστροφές χρημάτων πρέπει να γίνονται αυτόματα, αλλά το υπουργείο έχει επίσης ορίσει ακριβώς τι είναι μια "σημαντική αλλαγή" στην πτήση: τροποποίηση της ώρας άφιξης ή αναχώρησης άνω των τριών ωρών για πτήση εσωτερικού και άνω των έξι ωρών για πτήση εξωτερικού, αναχώρηση ή άφιξη σε διαφορετικό αεροδρόμιο, περισσότερες ενδιάμεσες στάσεις, υποβιβασμό σε σχέση με θέση για την οποία έχει γίνει η κράτηση, κ.ά.

Αποζημιώσεις μαμούθ - 775 εκατομμύρια δολάρια - από την Lufthansa

Σε αυτό το πλαίσο, το DoT εξασφάλισε από τρεις αεροπορικές εταιρίες, κυρίως από τον γερμανικό όμιλο Lufthansa, την επιστροφή ποσού σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε επιβάτες για ακυρώσεις ή μεγάλες τροποποιήσεις πτήσεων λόγω της πανδημίας Covid-19.

Το υπουργείο διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του ότι η Lufthansa δέχθηκε να επιστρέψει 775 εκατομμύρια δολάρια και να πληρώσει πρόστιμο 1,1 εκατομμυρίου, ενώ η ολλανδική KLM συμφώνησε να επιστρέψει 113,3 εκατομμύρια δολάρια και να πληρώσει επίσης πρόστιμο 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων.

"Η Lufthansa πραγματοποίησε όλες τις πληρωμές που μας όφειλε. Η καθυστέρηση πληρωμής, η οποία τιμωρείται από το υπουργείο Μεταφορών, οφείλεται αποκλειστικά στο ιστορικά μοναδικό επίπεδο των αποζημιώσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της εταιρίας, τονίζοντας ότι το ποσό του προστίμου που επιβλήθηκε "δεν διαφέρει από τον κανόνα".

Επίσης, η South African Airways δέχθηκε να επιστρέψει 15,2 εκατομμύρια και να πληρώσει πρόστιμο 300.000 δολαρίων.

"Όταν μια πτήση ακυρώνεται ή τροποποιείται σε μεγάλο βαθμό, δεν θα είστε αναγκασμένοι να πρέπει να δώσετε μάχη με την εταιρία για να σας επιστραφούν τα χρήματά σας', δήλωσε ο Πιτ Μπούτιτζετζ, ο υπουργός Μεταφορών, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το ποσοστό ακύρωσης πτήσεων ήταν μικρότερο από 1,2% το 2023 στις ΗΠΑ, δηλαδή το χαμηλότερο επίπεδο τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια παρά τον αριθμό ρεκόρ των προγραμματισμένων πτήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

