Ακόμα και οι καλύτερες φιλίες έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Ο Γιώργος Λιανός ως γνωστό πειραχτήρι που είναι, δοκίμασε να τρομάξει την συμπαρουσιάστρια και φίλη του, Καλομοίρα στο I’ m a Celebrity get me out of here. Η πλάκα ήταν επιτυχής, η Καλομοίρα τρόμαξε και άρχισε να βρίζει στα αγγλικά!

Κρίση πέρασε ακόμα μία φιλία, εκείνη του Τάσου Ξιαρχό και της Αγγελικής Ηλιάδη. Οι δυο τους διαφώνησαν έντονα για το μοίρασμα προμηθειών και αντάλλαξαν κουβέντες που σίγουρα αργότερα θα μετάνιωσαν.

Ο κακός χαμός έγινε και στο αγώνισμα αποχώρησης. Οι τρεις μονομάχοι ήταν η Emilia, η Αγγελική και ο Νίκος Βαμβακούλας. Οι παίκτες έπρεπε να ολοκληρώσουν επιτραπέζιο παιχνίδι ενώ ήταν παγιδευμένοι σε κουτιά με εξωτικούς... επισκέπτες! Ο Νίκος Βαμβακούλας πάλεψε βουβά, σε αντίθεση με τις δύο κοπέλες που εξέφραζαν τον τρόμο και την αγωνία τους με δραματικές κραυγές.

Εκείνη που άντεξε λιγότερο και τελικά αποχώρησε ήταν η Emilia Vodos. Παρά τις προφανείς δυσκολίες όμως, και την τεράστια διαφορά σε σχέση με όσα έζησε στο προηγούμενο παιχνίδι που συμμετείχε και τη γνωρίσαμε, δήλωσε ότι θα το ξαναέκανε με χαρά.





