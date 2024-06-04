Αγανάκτηση στην Τουρκία για την ακρίβεια: Είμαστε πρωταθλητές πληθωρισμού, λένε τα τουρκικά ΜΜΕ

«Η Τουρκία είναι πρωταθλήτρια πληθωρισμού στην Ευρώπη και 3η στον κόσμο» αναφέρει σήμερα ο τουρκικός Τύπος.

«Φτάνει πια! Δεν αντέχουμε άλλο» λένε Τούρκοι πολίτες μιλώντας σε τουρκικά μέση, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Στο 75,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Τουρκία.

ΦΑΤΙΧ ΠΟΡΤΑΚΑΛ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ SOZCU TV: «O πληθωρισμός! Η έρευνα των καθηγητών αναφέρει 120% η τουρκική Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει 75% και κάτι! Ο κύριος υπουργός Μεχμέτ Σιμσέκ είπε πως οι χειρότερες ημέρες έμειναν στο παρελθόν αφού φτάσαμε στην κορυφή! Μα δεν τον εμπιστεύομαι τον άνθρωπο. Το λέω ξεκάθαρα, δεν τον εμπιστεύομαι».

«Πνιγόμαστε ως εδώ! Φτάνει πια! Αν μπορεί να κάνει κάτι ας το κάνει. Αν όχι να σηκωθεί να φύγει. Φτάνει πια! Βαρεθήκαμε, δεν αντέχουμε!» λένε πολίτες.

«Αναβάλουν τις αυξήσεις στους μισθωτούς. Ο υπουργός έδωσε εντολή για 75% κι έτσι ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός 75%».

«Μας λένε ψέματα, ο πληθωρισμός είναι τουλάχιστον στο 120-130% το κάνουν αυτό για να μην δώσουν αυξήσεις στους μισθωτούς και συνταξιούχους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.