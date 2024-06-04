Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γυναίκα δήμαρχος έπεσε νεκρή στο Μεξικό την επομένη του εκλογικού θριάμβου της ΚΛαούδια Σέινμπαουμ

Πρόκειται για τη Γιολάντα Σάντσες Φιγκερόα από την κοινότητα Κοτίχα

Μεξικό

Η δήμαρχος κοινότητας του δυτικού Μεξικού δολοφονήθηκε χθες Δευτέρα, προτού συμπληρωθούν καν 24 ώρες από τη θριαμβευτική νίκη που κατήγαγε η Κλαούδια Σέινμπαουμ στις προεδρικές εκλογές, ανακοίνωσε πολιτειακή κυβέρνηση.

Το θύμα ήταν η Γιολάντα Σάντσες Φιγκερόα, η δήμαρχος στην κοινότητα Κοτίχα, διευκρίνισε η γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας της κυβέρνησης της πολιτείας Μιτσοακάν, τονίζοντας πως «καταδικάζει» τη δολοφονία της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεξικό δήμαρχος Δολοφονία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark