Η δήμαρχος κοινότητας του δυτικού Μεξικού δολοφονήθηκε χθες Δευτέρα, προτού συμπληρωθούν καν 24 ώρες από τη θριαμβευτική νίκη που κατήγαγε η Κλαούδια Σέινμπαουμ στις προεδρικές εκλογές, ανακοίνωσε πολιτειακή κυβέρνηση.

Το θύμα ήταν η Γιολάντα Σάντσες Φιγκερόα, η δήμαρχος στην κοινότητα Κοτίχα, διευκρίνισε η γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας της κυβέρνησης της πολιτείας Μιτσοακάν, τονίζοντας πως «καταδικάζει» τη δολοφονία της.

