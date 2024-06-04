Το Χ ανακοίνωσε νέες πολιτικές σχετικά με το περιεχόμενων ενηλίκων στην πλατφόρμα, που ξεκαθαρίζουν το τοπίο για το τι θα επιτρέπεται να βλέπουν οι νέοι κάτω των 18 ετών.

Με βάση τον νέο κανονισμό, το X επιτρέπει πλέον επίσημα πορνογραφικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα, αλλά θα αποκλείσει την προβολή αναρτήσεων για ενήλικες και βίαιο υλικό για τους χρήστες κάτω των 18 ετών, ή για αυτούς που επιλέγουν να μην το δουν.

X changes porn policy to opt-in system that blocks under-18 users https://t.co/H1vU4NBfht — The Guardian (@guardian) June 4, 2024

Οι χρήστες που δημοσιεύουν περιεχόμενο για ενηλίκους, συμπεριλαμβανομένου του γυμνού και υπαινιγμούς σεξουαλικών πράξεων, θα πρέπει τώρα να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις πολυμέσων στους λογαρισμαούς τους, έτσι ώστε οι εικόνες και τα βίντεό τους να «μαρκάρονται» με προειδοποίηση περιεχομένου πριν προβληθούν στην πλατφόρμα.

Οι χρήστες κάτω των 18 ετών ή όσοι δεν βάζουν ημερομηνία γέννησης στο προφίλ τους, δεν θα μπορούν αυτομάτως να δουν το περιεχόμενο.

Οι νέοι αυστηροί κανονισμοί υιοθετούνται από τον Ελον Μασκ καθώς αυξάνεται η πίεση των ρυθμιστικών αρχών σε πλατφόρμες σε όλο τον κόσμο για προστασία των παιδιών από ακατάλληλο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

