Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στις Αρχές, καθώς υπήρξε ενημέρωση για εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια στην Αρτέμιδα Αττικής, επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες εντόπισαν έξω από το κατάστημα ένα γκαζάκι και υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, της ΕΡΤ, η έκρηξη ήταν μικρής ισχύος και προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές στον υαλοπίνακα του καταστήματος. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Ασφάλεια.

