Σε διάστημα μιας ώρας, οι εύθραυστες ελπίδες του Ρίσι Σούνακ για τη διάσωση του κόμματός του στις εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου κατέρρευσαν γύρω του. Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο ορκισμένος εχθρός των Συντηρητικών, κάλεσε τους δημοσιογράφους τη Δευτέρα για μια έκτακτη συνέντευξη Τύπου, στην οποία ανακοίνωσε ότι αναιρεί την προηγούμενη υπόσχεσή του να μείνει εκτός των γενικών εκλογών (για να πάει στις ΗΠΑ και να βοηθήσει στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ) και ότι τελικά θα είναι υποψήφιος για το κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με το Politico, η απόφαση αυτή απειλεί όχι μόνο τις προοπτικές του Σουνάκ στις εκλογές της 4ης Ιουλίου, αλλά και την ίδια την επιβίωση του Συντηρητικού Κόμματος.

Στη συνέντευξη τύπου, ο Φάρατζ ανακοίνωσε με δραματικό τρόπο πως αναλαμβάνει την ηγεσία του Reform UK, αντικαθιστώντας τον Ρίτσαρτ Τάις. Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις πριν από μερικές μέρες είχε δηλώσει πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, καθώς ήθελε να βοηθήσει τον «φίλο του», όπως τον είχε χαρακτηρίσει, Ντόναλντ Τραμπ στη δική του προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία των ΗΠΑ.

Το Reform UK λαμβάνει περίπου 10% στις δημοσκοπήσεις, ενώ η ενεργή εμπλοκή του Νάιτζελ Φάρατζ αναμένεται να το ενισχύσει ακόμη περισσότερο.

O ίδιος μάλιστα εξέφρασε την πρόθεσή του να κερδίσει περισσότερες ψήφους από όσες πήρε το UKIP το 2015, όταν έλαβε 4 εκατομμύριες ψήφους.

Πιστεύει ότι μπορεί να πάρει ψήφους από τους Συντηρητικούς, αν και στοχεύει επίσης σε εκείνους που ψηφίζουν Εργατικούς και σε εκείνους που είναι πολιτικά απογοητευμένοι από τα μεγάλα κόμματα.

«Αυτή η προεκλογική εκστρατεία είναι η πιο βαρετή που έχω δει, ο λαός μας γίνεται φτωχότερος Τόσο οι Συντηρητικοί όσο και οι Εργατικοί δεν αποτελούν τη λύση. Η μαζική μετανάστευση θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα θα είναι στην εξουσία, ενώ η εγκληματικότητα και ο φόβος της εγκληματικότητας επιδεινώνονται» είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Φάρατζ.

«Κάτι δεν πάει καλά στην πολιτική αυτή τη στιγμή. Το κέντρο βάρους των πολιτικών συζητήσεων έχει μετακινηθεί προς τα αριστερά από τότε που ο Ντέιβιντ Κάμερον ανέλαβε την πρωθυπουργία το 2010» συνέχισε, εκτιμώντας ότι η πολιτική τάξη είναι «πιο αποκομμένη» από τους απλούς ψηφοφόρους.

Μάλιστα, εμφανίστηκε βέβαιος για το εκλογικό αποτέλεσμα, λέγοντας ότι «οι Εργατικοί έχουν κερδίσει» και πως ο αριθμός των εδρών που θα πάρουν οι Συντηρητικοί είναι «άσχετος». «Τίποτα δεν θα αλλάξει, τα πράγματα μπορεί να γίνουν ελαφρώς χειρότερα» σημείωσε.

Ανακοίνωση - βόμβα

Η απρόβλεπτη απόφαση του Φάρατζ προσγειώθηκε ανάμεσα σε δύο μεγάλες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι Συντηρητικοί δέχονται τεράστιο πλήγμα στις επερχόμενες εκλογές.

Μια δημοσκόπηση με 50.000 άτομα από το YouGov δείχνει το Εργατικό Κόμμα σε τροχιά μεγαλύτερης νίκης ακόμη και από αυτή που πέτυχε ο Τόνι Μπλερ το 1997, με το κόμμα να προβλέπει 422 έδρες στο κοινοβούλιο των 650 εδρών του Ηνωμένου Βασιλείου, μειώνοντας τους Συντηρητικούς σε 140. Μια δεύτερη δημοσκόπηση More in Common με 15.000 ψηφοφόρους προβλέπει πλειοψηφία 114 των Εργατικών, με τους Συντηρητικούς να βυθίζονται στους 180.

