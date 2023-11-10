Η Dua Lipa είναι εδώ, με το νέο της τραγούδι «Houdini» και θέλει όλοι να λικνιστούμε στον ρυθμό του. Το κομμάτι υπαινίσσεται την ψυχεδελική προσέγγιση που ακολουθεί η τραγουδίστρια στο επερχόμενο τρίτο άλμπουμ της.

Η Lipa επιστράτευσε μια σειρά συνεργατών για το κομμάτι, συμπεριλαμβανομένων του Danny L Harle και του Kevin Parker των Tame Impala. Συνεργάστηκε, επίσης, με τον τραγουδοποιό Tobias Jesso Jr. και τη μακροχρόνια συνεργάτιδα της, Caroline Ailin, με την οποία έγραψε μαζί τα «New Rules» και «Don't Start Now».

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα funk-disco τραγούδι, όπου η Dua Lipa παραδέχεται ότι είναι λίγο επιπόλαιη στις σχέσεις της: «I'm not here for long/Catch me or I go/Houdini», τραγουδάει στο ρεφρέν.

Η Lipa κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της, «Future Nostalgia», το 2020, λίγο μετά το lockdown λόγω πανδημίας. Το «Levitating» και το «Physical» έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Επέκτεινε το άλμπουμ ως deluxe έκδοση και αργότερα ένα extended club mix σε συνεργασία με τη Madonna. Η Lipa πραγματοποίησε περιοδεία για την υποστήριξη του άλμπουμ το 2022.

