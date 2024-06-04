Το Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, άρχισε να εκρήγνυται νωρίς τη Δευτέρα σε μια απομακρυσμένη περιοχή που εξερράγη για τελευταία φορά πριν από μισό αιώνα, δήλωσε το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ.

Η έκρηξη πραγματοποιήθηκε περίπου 1 μίλι (1,6 χλμ.) νότια της καλντέρας Κιλαουέα, σε μια περιοχή εντός του εθνικού πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης που εξερράγη τελευταία φορά τον Δεκέμβριο του 1974. Η περιοχή γύρω από την καλντέρα είναι κλειστή για το κοινό από το 2008 λόγω άλλων κινδύνων, όπως ρωγμές εδάφους, αστάθεια στο τοίχωμα του κρατήρα και πτώσεις βράχων.

«Η λάμψη είναι ορατή στις εικόνες της κάμερας web, υποδεικνύοντας ότι αυτή τη στιγμή εκρήγνυται λάβα από τις ρωγμές», ανέφερε το παρατηρητήριο USGS. Η έκρηξη το 1974 διήρκεσε μόνο περίπου έξι ώρες. Το αστεροσκοπείο είπε ότι δεν ήταν ακόμη δυνατό να πει πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η έκρηξη.

«Η έκρηξη βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη, αλλά λαμβάνει χώρα σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία εντός του εθνικού πάρκου, είναι χαμηλή σε εκρηκτικό όγκο και δεν αποτελεί άμεση απειλή για την ανθρώπινη ζωή ή τις κρίσιμες υποδομές», ανέφερε το αστεροσκοπείο.

Αξιωματούχοι της πολιτικής άμυνας είπαν: «Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να εμφανιστούν αυξημένα αέρια, λάβετε προφυλάξεις εάν είστε ευαίσθητοι στα ηφαιστειακά αέρια».

Ο Μιτς Ροθ, ο δήμαρχος του Μεγάλου Νησιού, είπε ότι οι κάτοικοι είναι συνηθισμένοι στις εκρήξεις που συμβαίνουν μέσα στο πάρκο. «Οι άνθρωποι πρέπει απλώς να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό είναι σε ένα από τα ασφαλέστερα μέρη που θα μπορούσε να έχει συμβεί», είπε. «Δεν κινδυνεύει καμία περιουσία.»

Συνήθως ο κύριος κίνδυνος κατά τις εκρήξεις του Κιλαουέα είναι το ηφαιστειακό αέριο, το οποίο αντιδρά με την ατμόσφαιρα για να δημιουργήσει ηφαιστειακή αιθαλομίχλη ή «vog». Το vog μπορεί να παρουσιάσει κινδύνους για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών, να βλάψει τα φυτά και να επηρεάσει τα ζώα, ανέφερε το παρατηρητήριο.

«Το μόνο πράγμα για το οποίο ανησυχώ λίγο αυτή τη στιγμή είναι η ποιότητα του αέρα», είπε ο Ροθ.

Το Κιλαουέα εξερράγη για τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο μετά από μια έκρηξη τον Ιούνιο του 2023 που διήρκεσε αρκετές εβδομάδες. Η έκρηξη του Ιουνίου ήταν εντυπωσιακή, εμφανίζοντας σιντριβάνια λάβας αλλά χωρίς να κινδυνέψουν κοινότητες ή τις δομές.

Πηγή: skai.gr

