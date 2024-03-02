Το Βεραμάν Φόρεμα, της Άννας Βαγενά στο Θέατρο Μεταξουργείο

«Το Βεραμάν Φόρεμα», το πρώτο διήγημα της Άννας Βαγενά από τις εκδόσεις «ΌΤΑΝ», γίνεται παράσταση σε μορφή μονολόγου από την ίδια, και ανεβαίνει στο Θέατρο Μεταξουργείο. Πρόκειται για μια τρυφερή ερωτική ιστορία, με πολύ χιούμορ και συγκίνηση, για έναν έρωτα που ήρθε αργά. Μια ιστορία για δυο μοναχικούς ανθρώπους, σ’ έναν Οίκο Ευγηρίας, την Ειρήνη που αν και έχει παιδιά η μοίρα τη φέρνει σε έναν τέτοιο χώρο και τον κύριο Φώτη, έναν εκ πεποιθήσεως εργένη. Τι μπορεί να συμβαίνει στην ψυχή μιας μάνας όταν τα παιδιά της τη βάζουν σε Οίκο Ευγηρίας; Τί μπορεί να συμβαίνει στην ψυχή των παιδιών, όταν καταφεύγουν σε μια τέτοια λύση; Και ακόμα, πώς είναι ο έρωτας όταν η ζωή βαδίζει προς το τέλος της; Για όλα αυτά, μιλάει το «Βεραμάν Φόρεμα», με φόντο την εποχή του κορωνοϊού.

Κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:30

15€ (γενική είσοδος), 12€ (φοιτητές, άνεργοι, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, πολύτεκνοι)

Θέατρο Μεταξουργείο, Ακαδήμου 14, Αθήνα

Romance & Fairytales: Οι Duo Yūgen για μια «παραμυθένια» συναυλία στη Μουσική Βιβλιοθήκη

Το Duo Yūgen της πιανίστα Ελένης Νταφέκα και του βιολιστή Λαέρτη Κοκολάνη έρχεται, στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής, για μια «παραμυθένια» συναυλία μουσικής δωματίου, με έργα των Προκόφιεφ, Ρίμσκι-Κόρσακοφ, Ντβόρζακ και Ραχμάνινοφ. Διαβάστε εδώ το συναρπαστικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν στην Αίθουσα Γιάννης Μαρίνος (Πρώην Πολυχώρος) της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Σάββατο 2/3 στις 20:30

15€ (γενική είσοδος), 10€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Μουσική Βιβλιοθήκη του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη Αθήνα

Γιώργος Τόλης: Ζωγραφικές «Περιπλανήσεις της φαντασίας» στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα»

Την Παρασκευή 1η Μαρτίου (στις 18:30) στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων, εγκαινιάζεται η τρίτη ατομική έκθεση του Γιώργου Τόλη, με τίτλο «Περιπλανήσεις της φαντασίας». Όπως αναφέρει ο ίδιος ο καλλιτέχνης: «Μινώταυροι και Σάτυροι, Κάρμεν και Αρχάγγελοι, Μήδεια και Αρλεκίνοι, Σύμπαν και Κβαντική συνθέτουν το εικαστικό περιβάλλον του έργου μου, όπου ξεχειλίζουν έντονα χρώματα, αμέτρητα σχήματα, πρόσωπα και γραμμές. Ζωγραφίζω εικόνες, μορφές, τα βιώματά μου, τις εμπειρίες των περιπλανήσεών μου σαν Οδυσσέας, αποζητώντας τον ψυχικό τόνο που απαιτεί η ψυχή μου και η φαντασία μου. Από μικρός πορεύομαι μοναχικά, είμαι αυτόφωτος. Μου αρέσει να αλητεύω σε παράξενα μονοπάτια της τέχνης, το αποτέλεσμα της οποίας καταθέτω ως πρόσφορο αγάπης στη ζωγραφική».

Από Τρίτη έως Παρασκευή 11:00 – 19:00 και Σάββατο και Κυριακή 10:00 – 15:00

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων: Ηρακλειδών 66 και Θεσσαλονίκης – Θησείο

