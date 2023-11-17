Oprah Winfrey: Αποκάλυψε πώς ένα βιβλίο τη βοήθησε να δώσει «φωνή» στον πόνο της

Η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει πώς ένα βιβλίο της αείμνηστης δρ Μάγια Αγγέλου τη βοήθησε να επεξεργαστεί τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί.

Μιλώντας στην 74η Τελετή Απονομής των Εθνικών Βραβείων Βιβλίου και το Δείπνο Ευεργετημάτων στη Νέα Υόρκη, η Γουίνφρεϊ στην ομιλία της αναφέρθηκε στο πώς το βιβλίο της Αγγέλου του 1969, «Ξέρω γιατί κελαηδάει το πουλί στο κλουβί» (I Know Why the Caged Bird Sings), τη βοήθησε να δώσει «φωνή στον πόνο και τη σύγχυση μου».

«Ήμουν 15 χρόνων όταν διάβασα το πρώτο μου βιβλίο με μαύρο ήρωα, το "Ξέρω γιατί κελαηδάει το πουλί στο κλουβί" της Μάγιας Αγγέλου και όλος ο κόσμος κατέρρευσε. Έδωσε λόγια στον πόνο μου και τη σύγχυσή μου για τον βιασμό μου στα εννιά μου χρόνια».

Η Γουίνφρεϊ συνέχισε εξηγώντας ότι πριν διαβάσει το βιβλίο «δεν ήξερα ότι υπήρχε γλώσσα, υπήρχαν λέξεις για αυτό που μου είχε συμβεί ή ότι οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος στη Γη το είχε βιώσει», προσθέτοντας: «Αυτή είναι η δύναμη των βιβλίων». Η Αγγέλου πέθανε το 2014 σε ηλικία 86 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

