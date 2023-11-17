Λογαριασμός
Γειτονιές στο Πιάτο: Στο Μοσχάτο με γαστρονομικές επιλογές για όλα τα γούστα

Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου στις 16.40, στον ΣΚΑΪ με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο

Γειτονιές στο Πιάτο

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος εξερευνά το Μοσχάτο που έχει την καρδιά μιας παραδοσιακής γειτονιάς και όσον αφορά στη γαστρονομία έχει σίγουρα επιλογές για όλα τα γούστα. Το Μοσχάτο είναι μια όμορφη περιοχή με χαμηλά κτίρια, πολλούς πεζόδρομους και πολύ καλό φαγητό για μικρούς και μεγάλους.

Δείτε το τρέιλερ

Πρώτη στάση στο Μοσχάτο, ο «Αλίτης», εργαστήρι γεύσεων. Ζουμερό κοντοσούβλι χοιρινό και κοτόπουλο ξεροψημένο, καραμελωμένο κοκορέτσι και εξαιρετικά τυλιχτά σε πίτα. Μπορεί να είναι ένα καινούργιο μικρό μαγαζάκι αλλά έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει μια σταθερή αξία στη γειτονιά.

Γειτονιές

Οι «Ψαρομεζέδες» έχουν μπει δυναμικά στη γαστρονομική σκηνή του Μοσχάτου εδώ και λίγα χρόνια με ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά σε παραδοσιακές ελληνικές ή και πιο fusion συνταγές.

Γειτονιές

Νοσταλγικό και πανέμορφο, το «Ζεμπερέκι» αποπνέει άρωμα παλιάς Αθήνας και σερβίρει μαμαδίσιο φαγητό που θα γλείφεις και τα δάχτυλά σου. Ό,τι και αν παραγγείλεις εδώ αποκλείεται να σε απογοητεύσει.

Γειτονιες

Σε μία σάλα με minimal boho διάθεση, ο σεφ Δημήτρης Γεωργιάδης είναι εκείνος που υπογράφει ένα fusion μενού, με επιρροές από το Περού, την Αργεντινή, τη Βραζιλία και το Μεξικό, με ιδιαίτερη έμφαση στα αργεντίνικα κρέατα. Το «Acan» είναι ένα φρέσκο εστιατόριο που άνοιξε πριν λίγο καιρό στο Μοσχάτο και είναι εμπνευσμένο από τις λατινοαμερικάνικες γεύσεις.

Γειτονιες

Μετά την εξερεύνηση στα στέκια του Μοσχάτου, ο Δημήτρης επιστρέφει στο στούντιο και μας ετοιμάζει γαρίδες σαγανάκι με φέτα και νοστιμότατα κουλουράκια μελιού.

Γειτονιές στο πιατο

Γειτονιες

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!

